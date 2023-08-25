韓國男星南宮珉被封「收視救世主」，主演的韓劇連冷門時段都能開出亮眼收視，熱播中的新劇《戀人》再度發威，目前播到第6集，全國收視已翻倍來到8.8％，瞬間最高收視9.9％，榮登金土連續劇冠軍，而最新電視話題榜出爐，《戀人》奪下冠軍寶座，他與女主角安恩真更佔據第1、2名，南宮珉更是連兩周蟬聯王位，被網友大讚「拯救電視台的男人」。

南宮珉在劇中飾演朝鮮時代對婚姻與戀愛不抱期望的神秘男「李張灦」，戰亂中拯救安恩真飾演的戀愛腦女子「柳吉彩」，逐漸擦出愛火。上週播出對吉彩一見鍾情的李張灦，即時拯救被追殺的女方，對方脫口喊他「相公」，接著李張灦一個個將逃難的女眷公主抱過河，輪到吉彩卻被女方質疑他大搞曖昧，李張灦回「我是因為誰才把那些女人都扛過去...我對妳的心不一樣」，下秒把吉彩拉入懷中抱過河，兩人近距離感受彼此鼻息，曖昧氛圍炸裂，這段「類告白」場面不但撼動吉彩的心，螢幕前的粉絲也受不了直呼「我以為心臟要爆炸了」。

《戀人》不但是南宮珉暌違10年重披古裝，也是他婚後首次主演的浪漫愛情劇，韓媒分析該劇在開播時被低估、至今收視卻狂飆的原因，除了南宮珉在韓被稱為「信·看·演」（因演技或選擇劇本的眼光讓人值得相信，進而必追看的演員），劇中李張灦挺身護愛，也瘋狂狙擊女心。而首次挑戰史劇的安恩真，詮釋因亂世逐漸成熟獨立的女子，完美消化角色也獲得觀眾共鳴，再加上高潮迭起的劇情、如電影般的畫面質感、恰如其分的配樂共五大原因，都讓網友給予高度好評。

《戀人》每週六、日在Hami Video上線最新一集。