已故音樂人李坤城生前與林靖恩的多年「爺孫戀」爭議不斷，逝世後兒子李卓軒與林靖恩因遺產風波，同樣受到外界關注。最近李卓軒被網友批評靠繼承李坤城遺產，過著富裕生活；對此李卓軒本人怒公開資產來源，強調「林北不靠遺產」，自己沒有拿父親一毛錢。

李卓軒曾在臉書發文透露自己從父親李坤城那邊繼承的東西，只有「骨董收藏」、「著作權」和看不見的「流量」共3樣，代表享有父親過世後50年版稅收入，及那些支持他繼續認真奮鬥的支持聲浪。不過，李卓軒仍遭到部分網友質疑，現在能過上好生活都是靠李坤城遺產。

今（25日）晚間李卓軒在臉書暴氣反擊，坦蕩蕩地說，「林北不靠遺產」，直接公開資產來源，「兩間房子都是自己和老婆創業賺的」，他並沒有拿李坤城的錢，更強調「真男人靠自己最實在」；最後李卓軒表示，以後凡是提到遺產，他都會直接封鎖不理會。

其實李卓軒很早就沒有跟父親李坤城拿錢，他有分享過自己白手起家的故事，資管系畢業的他，靠著程式設計的能力，從當別人員工到自行創業開程式設計公司，只希望能實現財富自由，讓他將來某天離開也可以給家人好的生活。