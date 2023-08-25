中天新聞戶外節目《廟口開講》今(25日)前進屏東縣崙上福崙宮，前台南縣長蘇煥智指出，總統蔡英文上任之後，為促進台灣農產品外銷，成立「台農發Mitagri」公司，但卻定位錯誤，想與民爭利，最後一事無成，他也提到，蔡政府想推動新南向政策，但因為蔡英文用人不當，找一個對產業毫無概念的前外交部長黃志芳擔任辦公室主任，也是毫無成果。

蘇煥智今在廟口開講提到，近期大陸宣布禁止台灣芒果輸入，只算是意思一下，因為產季已經快結束了，不會影響到芒果農。他也提到，大陸若禁止鳳梨輸入，對屏東會有很大的影響，但有到美國就知道，台灣的鳳梨是全世界最好吃，甚至在大陸北方都很受歡迎。

蘇煥智表示，為了讓台灣的農產品外銷能夠突破，大家建議要成立「國家級的農產行銷公司」，也就是蔡英文上任成立的「台農發」，該公司是蔡英文想解決台灣農產外銷問題而成立的策略性公司，首任的董事長還延攬了紐西蘭「奇異果」行銷大師陳郁然擔任。

但蘇煥智直言，「台農發完全失敗，到現在一點功能都沒有！」而之所以會毫無功能，就是因為台農發想「與民爭利」，看到香蕉賺得不錯就開始自己種香蕉，不了解整個台灣的生態，也不知道政府之所以成立台農發，是為了幫助現有農業外銷不足的地方，並不是為營利，而是幫台灣農產品進行加工、儲存、冷藏，協助擴大外銷市場。

蘇煥智說，蔡英文執政快滿8年，但台農發的功能幾乎沒發揮，主要原因就是定位錯誤，應該是要以國家級行銷公司來彌補民間做不到的地方，結果完全沒有成功，失敗到沒人記得有這間公司。

蘇煥智也提到大家都不清楚內容的「新南向政策」，指出台商過去到東南亞都是單打獨鬥，希望政府能組織團隊、開闢工業區、協助廠商，以政府整合民間來跟東南亞國家談判取得有利的投資環境和開發計畫。

但蘇煥智直言，這是台灣最有利的部分，但卻因為蔡英文「用人不當」，請前外交部長黃志芳擔任總統府新南向政策辦公室主任(2016年至2017年)，黃志芳對產業一點概念都沒有，這本來是產業的策略，南向政策台灣最有利的地方是製造業，但蔡英文對整個策略完全不知道怎麼做，其他國家都是政府帶領民間整體開發工業區，包括工業區、生活機能、金融貸款，但台灣都沒有在做，搞到南向政策最後一點結果都沒有，執行方向非常荒謬。