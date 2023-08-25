國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。盧秀芳提問指出，侯在7月提到九二共識，5月接受了徵召到7月才提出，這中間有哪些猶豫嗎？還有「合乎中華民國憲法的九二共識」，跟馬英九政府的九二共識，有哪些不一樣？侯友宜解釋，九二共識在中華民國憲法底下，有什麼錯？你把它說成「一國兩制」，我們憲法有寫這樣嗎？沒有！

侯友宜表示，他是學法律的，一切以法為最大的根基，所以中華民國憲法才是最上位，底下任何的共識，都是希望能夠在中華民國憲法底下，讓兩岸能夠穩定下來，這才是他的目標跟方向。

侯友宜提到，他5月講的跟7月講的，都是一模一樣。只是7月講的，是把九二共識，也是在中華民國憲法底下的，互不承認主權、互不否認（治）權，大家彼此之間，能夠有一個這樣一個共識。

侯友宜指出，現在最大的共識就是中華民國憲法，我們就按照中華民國憲法，還有一個兩岸人民關係條例來做，這才是我們要的。就是這兩個法令是最大共識，九二共識也在這底下的一個最大共識。

侯友宜認為，現在最大共識，就中華民國的憲法，九二共識在中華民國憲法底下，有什麼錯？你把它說成「一國兩制」，我們憲法有寫這樣嗎？沒有！

侯友宜直言，台灣實施自由民主制度，已經這麼多年來了，大家對這個制度也不但接受，也是符合大家的民意。所以其實民意大概有八成以上，是反對一國兩制，還是堅守民主自由這個制度。

侯友宜進一步說，民眾的意向是這個一個方向，身為要當總統的，一定要跟民眾站在一塊，大家跟民眾的想法都是一致性，他也是在自由民主的國家裡面被培養出來的中華民國的捍衛者，當然一定要捍衛中華民國的。

侯友宜強調，他當然是堅持要守護民主自由，憲法規定得很清楚，我們按照憲法我們就叫中華民國，我們的憲法叫中華民國憲法，我們國家就叫做中華民國。