「乳肉國小」究竟是什麼樣的國小？一名網友發現，台中西屯區某學校大門竟然寫著「乳肉國小」，她左看右看百思不得其解，最後只好上網發問，未料竟然引來上萬網友按讚朝聖，有校友解答，這間學校其實是「永安國小」，而因為學校爆紅，學務主任也出面說明會發生這種誤會的真正原因。

原PO在臉書粉專《葉曉梅私房小吃》上傳一張照片，畫面中是一所學校的門口，上面寫著「台中市西屯區XX國小」，校名的字體因為太過特殊，實在難以辨識，讓原PO笑說：「怎麼看都覺得是乳肉國小」。

被誤認成「乳肉國小」的學校，其實是永安國小。（圖／翻攝自Google Map）

貼文曝光後，引來超過1.1萬名網友按讚朝聖，「我雖然每天上下班都會經過，還是覺得那是乳肉國小，原來不只我一個人看錯」、「真的像乳肉」、「會變打卡景點唷，要拍要快」、「覺得好吃」、「看完就回不去了」、「所以它是什麼國小啊～好奇，因為真的看起來是乳肉」。

對此，有校友解答，這間「乳肉國小」其實是位在台中西屯的永安國小，字體採用隸書，「是認真推行書法的學校」。而根據《ETtoday新聞雲》報導，永安國小學務主任朱秘誼表示，由於校內推行書法教育，才會用隸書體呈現校名，沒想到會因為這樣產生誤會，未來不會刻意將字體更換，希望能藉由這種方式，讓大家都能認識書法的美。