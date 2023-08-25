謝承均持續拍8點檔是因為媽媽愛看。（陳俊吉攝）

謝承均是個貼心的兒子。（陳俊吉攝）

謝承均總是牽著媽媽慢慢走。（謝承均提供）

第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事。「8點檔男神」謝承均常在臉書分享和媽媽相處的點滴，其中一張牽著媽媽散步的照片特別讓粉絲喜愛，他說媽媽這幾年身體沒那麼硬朗，脊椎也開過刀，「要常常讓她走路復健，走不快就牽她走、扶著她慢慢走。」

貼心的謝承均還有哥哥、姊姊，他排行老么卻是媽媽最依賴的孩子，謝媽媽不諳手機功能，不要其他小孩教，非得等到小兒子拍完戲回家才肯學，身為3C白癡的謝承均只能硬著頭皮摸索，「偶爾還是會不耐煩啦，但換個角度想，小時候我依賴爸媽，現在應該要換他們依靠我。」

謝承均坦言從小跟爸媽的關係並沒有特別緊密，因為爸媽經營公司忙工作，沒辦法一次照顧3個孩子，他被帶到姑姑家，有好幾年沒有住家裡，他曾因此心裡不平衡，「人家都說老么最受寵，但我不覺得，阿公阿嬤疼哥哥，爸媽疼姐姐，我會覺得已經有他們了為什麼還要生我？就是有這個陰影。」

但生性樂觀的謝承均沒有讓陰影跟隨，反而後來長住家裡後，更能細心察覺媽媽的需求、給驚喜。他小時候常陪媽媽逛街，有年媽媽生日，還在讀五專的謝承均想起她常逛的一間服飾店，特地請老闆娘挑一件媽媽可能會喜歡的衣服當禮物，「其實那只是一件白色的T-SHIRT，但我媽收到很感動，都已事隔20幾年，她到現在還是會提起這件事。」

謝承均說天下的媽媽都一樣，不管孩子多大都會擔心、碎念、母子也常為雞毛蒜皮的事情吵架，但大部分的時間他都盡可能順著老人家，唯獨一次帶媽媽去日本旅行，他難得大動肝火。當時他和姊姊帶媽媽去日本過聖誕節，因為媽媽走路慢，且不能久站、一段時間就得坐下休息，孝順的謝承均每到一個車站，就會讓姊姊陪媽媽慢慢走，自己先衝到月台看電梯、手扶梯的位置，甚至先擠上電車硬是和日本上班族卡位，等媽媽上車後再讓媽媽坐著休息。

一天晚上他特地帶媽媽和姊姊參觀聖誕裝飾，但媽媽一到景點就急著找位置坐，謝承均硬是找到一個藥妝店門口的座位讓她休息，卻被店家驅趕，謝承均突然情緒爆發，用非常不耐煩地語氣凶媽媽說：「我帶妳出來走走，妳可不可以不要一直想要坐著？」媽媽什麼也沒說，只是望著他。

談到這謝承均忍不住落淚，難過地說：「我很少對她大聲講話，我知道她一定很不舒服，我這樣說話她一定很受傷，但當下就是一個情緒。」回國不久後謝媽媽就動脊椎手術，剛好那段時間他沒拍戲，就睡在醫院照顧、陪伴媽媽，替媽媽拿尿桶；現在也會帶媽媽到處散步當復健。

謝承均現在軋三立8點檔《天道》沒日沒夜，他笑說如果沒拍戲媽媽就會擔心他收入不穩定，且媽媽是他的忠實觀眾，連重播都會收看，為了讓老人家放心，他每天都會打電話跟媽媽報備行程，謝媽媽也習慣每天早上叫他起床拍戲，「我拍8點檔真的有一部份原因是因為她愛看，她叫我起床她會很開心，讓她有事做也滿好的。」謝承均認為媽媽到這個年紀不會有過多需求，只希望他平安健康，所以他每天跟媽媽報備，對他而言孝順的實踐就是多和爸媽互動、陪媽媽看自己演的戲。