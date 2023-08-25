根據《TVBS》公布的最新總統大選民調，民進黨賴清德37%；民眾黨柯文哲28%；國民黨侯友宜22%。前立委沈富雄表示，柯文哲不選到底的可能性，越來越高，但是關鍵在於國民黨如何回饋。

沈富雄今(25日)在政論節目《少康戰情室》中分析該民調表示，自認是國民黨的人從25％，縮到21％，縮了4％，國民黨裡頭支持侯友宜的人，剩下67％。問題是很多家可靠的民調都顯示，賴清德上去了，已突破天花板；柯文哲、侯友宜兩人則欲振乏力。

沈富雄接著指出，柯文哲曾說代表民眾黨選正的。但是這兩天，柯文哲的講法有點轉折，稱「要跟政黨領袖交流」。沈富雄認為，可以跟柯文哲交流的政黨領袖有幾個？就是國民黨主席朱立倫。因鴻海創辦人郭台銘沒有黨，而其他的小黨，哪來的政黨領袖？所以柯文哲的喊話，是有意義的。

沈富雄表示，將來只有靠朱立倫跟柯文哲好好談，一定要低調的談，對外保密、完全不能洩漏，只要洩漏，就搞砸了。他也請柯文哲以後不要再講「合作就是政治分贓」，若是一直講，將來一旦合作，自己就洗不乾淨了。

沈富雄認為，柯文哲不選到底的可能性，越來越高，但是關鍵在於國民黨如何回饋柯文哲的好。