DIOR的年度珠寶盛宴「Les Jardins de la Couture」珠寶展即起在台北流行音樂中心登場，展出230件總價約45億新台幣的珠寶作品，並在昨夜於大同大學舉辦VIP晚宴，氣質女神林依晨與戲劇男神楊祐寧受邀出席，提到如何過七夕情人節時，楊祐寧驚呼：「根本忘記了」，林依晨則哀怨表示當天與老公分隔兩地，只能視訊過節。

林依晨以一身Dior白色Bar Jacket俐落套裝搭配DIOR身價最高的Buissons Couture紅寶套組，並在晚宴上佩戴融入蕾絲鏤空元素的Dior Dior Dior祖母綠頸鍊，如絲帶般輕靈柔繞於粉頸，十分唯美浪漫。她笑說，當她佩戴要價3億的紅寶石項鍊時，覺得自己就像是剛毅、充滿生命力的女王，散發王者風範，而當她換上Dior Dior Dior祖母綠頸鍊時，見到DIOR以剛硬的寶石詮釋柔軟的蕾絲，讓她有種「剛柔並濟」之感。

林依晨與楊祐寧出席DIOR珠寶晚宴，新手爸爸楊祐寧壓根忘了七夕情人節，林依晨也哀怨與老公分隔兩地。（粘耿豪攝）

楊祐寧以DIOR西裝搭配Galons Marquise鑽石胸針，分享初為人父的喜悅，尤其愛妻才剛「出關」做完月子，正好可以帶她出來欣賞DIOR珠寶，甚至考慮買件珠寶寵妻，感謝愛妻歷經懷胎十月和生產的辛苦，為他生了白胖可愛的女兒。

DIOR珠寶展即起至29日登台，DIOR亞太區總裁Jean Baptiste Debains親自來台，與台灣區總經理Stephanie Commin一同設宴款待台灣VIP。

DIOR Galons Dior祖母綠戒指，500萬元。（DIOR提供

DIOR PRINT藍寶石鑽石耳環，1500萬元。（DIOR提供