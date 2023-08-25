19歲陳姓男子因積欠友人7萬多元，23日晚前往新北市蘆州區洗車時，遭20歲陳姓債主率人強押至淡水，4小時內用棍棒、刀械痛打凌虐，導致陳傷重身亡，士檢逮捕7嫌後聲請羈押，士林地院晚間裁定陳姓主嫌在內的6人收押禁見，另1人5萬元交保，其他參與者則由檢警持續釐清中。

檢警指出，陳男積欠7萬元，23日晚10時許陳前往蘆洲區中原路洗車，陳姓債主得知後，帶了7、8人前往將對方押走，接著帶至淡水某民宅，持棍棒、刀械不斷毆打欠債者，一直到凌晨2時。

陳因頭部、胸部及四肢多處重傷，後來陷入昏迷且無氣息，眾嫌連忙撥打119，救護人員到場後詢問狀況，眾嫌還辯稱，「陳男原本在睡覺，後來從床上滾下來，好像被噎到了…吐得滿地。」

陳嫌醫後宣告不治，警方發現他全身傷痕累累，循線逮捕陳在內的7嫌，檢方偵訊後，認定陳、林、江、丁等7人，聯手虐殺死者，私行拘禁行徑凶殘，涉犯殺人罪且有逃亡串供可能，向士院聲請覊押。

士院開庭後傍晚裁定，陳在內的6嫌全部收押，另1名汪姓男子5萬交保，全案持續由檢方偵查中。