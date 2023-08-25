蟒蛇雖然個性溫和且無毒，但若肚子餓連大型動物都要遭殃。印尼一名婦人在巡視自己菜園十，就此人間蒸發。家人與鄰居找人時，發現50公尺外有條長達8公尺的巨蟒，腹部異常腫脹，剖開後發現完整屍體，讓在場的人都嚇傻。

根據《USA TODAY》報導，這起事件發生在2018年6月的印尼蘇拉威西島，54歲的婦人瓦蒂巴(Wa Tiba)，晚上出門巡視菜園，卻就此一去不回，到了隔天白天，家人與鄰居大舉出動找人，在現場發現了涼鞋和手電筒，卻找不到本人。

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Body of Wa Tiba, 54, was found inside snake in Southeast Sulawesi, Indonesia

Hysterical locals slice beast open with blade and pull out the fully clothed victim

Her children found python with bulge in its belly after their mother went missing pic.twitter.com/bn4xl6MaAp — Erick (@ErickGceba2013) June 16, 2018

隨後眾人在現場50公尺外，發現一條身長8公尺，腹部異常隆起、無法動彈的超級巨蟒，鄰居驚覺不妙，殺死巨蟒後帶回村里，將肚子剖開，果不其然在裡面發現了婦人的完整屍體，讓在場的人都嚇壞。

蘇拉威西島上生態豐富，其中蟒蛇都比其他地方都要來的大，由於當地生活較為原始，以農漁林為主，因此不時傳出村民遭野生動物攻擊事件。事實上瓦蒂巴並非該村莊首位死於蟒蛇之人，早在前一年3月，也有一名25歲的男子被蟒蛇絞殺後吞下肚的事件。