蟒蛇雖然個性溫和且無毒，但若肚子餓連大型動物都要遭殃。印尼一名婦人在巡視自己菜園十，就此人間蒸發。家人與鄰居找人時，發現50公尺外有條長達8公尺的巨蟒，腹部異常腫脹，剖開後發現完整屍體，讓在場的人都嚇傻。
根據《USA TODAY》報導，這起事件發生在2018年6月的印尼蘇拉威西島，54歲的婦人瓦蒂巴(Wa Tiba)，晚上出門巡視菜園，卻就此一去不回，到了隔天白天，家人與鄰居大舉出動找人，在現場發現了涼鞋和手電筒，卻找不到本人。
隨後眾人在現場50公尺外，發現一條身長8公尺，腹部異常隆起、無法動彈的超級巨蟒，鄰居驚覺不妙，殺死巨蟒後帶回村里，將肚子剖開，果不其然在裡面發現了婦人的完整屍體，讓在場的人都嚇壞。
蘇拉威西島上生態豐富，其中蟒蛇都比其他地方都要來的大，由於當地生活較為原始，以農漁林為主，因此不時傳出村民遭野生動物攻擊事件。事實上瓦蒂巴並非該村莊首位死於蟒蛇之人，早在前一年3月，也有一名25歲的男子被蟒蛇絞殺後吞下肚的事件。
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