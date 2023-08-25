謝承均和媽媽感情好，常當媽媽垃圾桶。（謝承均提供）

謝承均難得分享和爸爸互動。（陳俊吉攝）

謝承均的爸爸是嚴肅的傳統父親，對孩子的關愛不輕易說出口，孩子做錯事，只要使一個眼神，謝承均就會害怕，父子感情較為疏離，「我很怕爸爸，我在念五專的時候打電話回家，只要是爸爸接電話，我都會發抖。」謝承均認為因為爸媽生長在保守的年代，習於壓抑情感，不像現代爸媽會直接表達疼愛，「小時候我走路不小心跌倒，不會有關愛，只會挨罵。」

謝承均記得小時候曾和哥哥偷跑去電動玩具店玩，爸媽知道了就是一陣打。小學四年級時，謝承均和同學幼稚的打賭，跑去超商偷東西，被帶去警察局，姑姑把他領回家後，媽媽見到他就先毒打一頓，爸媽打小孩難道不會心疼？謝承均：「媽媽才不會因為這樣哭，那個年代不乖就是打。」

雖然爸媽都採鐵血教育，但謝承均還能跟媽媽親近，和爸爸的關係是直到長大後才重新建立，父子都嘗試接近彼此，「他會關心我拍戲，怕我太累，但其實他也不太和小孩交流，我們關係有建立起來，但還是沒有很Close。」謝承均現在逢年過節會陪爸爸小酌、吃素，即使互動不多，但他知道爸爸對他的期許只有拍戲不要太累、身體要健康。

媽媽反而會主動和他說心裡話，尤其她年輕時經歷過的痛苦，事過境遷年老了才懂得宣洩，謝承均雖不會主動詢問媽媽的心事，但隨時傾聽，當媽媽的垃圾桶，「她成長過程經歷很多事情，一輩子辛苦走過來，有很多很難過的事情，她不高興，我就靜靜聽她念，讓她說、陪她。」