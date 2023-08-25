土耳其無人機製造商拜卡科技（Baykar Technology）董事兼執行長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar），受美方邀請前往美國海軍最新、最先進福特級航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）進行了技術檢查，並向美方介紹當前拜卡的可艦載的無人機族發展狀況。
據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，拜卡科技表示，今天稍早塞爾柱克與土耳其指揮官和海軍軍官，一同受到美國駐土耳其大使佛萊克（Jeffry Flake）邀請，前往目前正在地中海與土耳其首艘航空母艦突擊艦安納杜魯號（TCG Anadolu）進行聯合演習的福特號。
作為演習的一部分，土耳其和美國空軍也正在進行聯合訓練飛行。拜卡目前正在開發「蘋果」（Bayraktar Kizilelma），一款單發引擎、匿蹤且適合艦載的噴射無人戰機，以及旗手3型（Bayraktar TB3），一款中空長航時無人機，能夠在短跑道上進行短程起降（STOL）。
在檢查過程中，塞爾柱克由艾斯利（Erik J. Eslich）海軍少將進行了聯合演習的情況簡報。隨後他前往審視了美國海軍戰鬥機的起降過程。
他也向艾斯利少將和柏吉斯（Rick Burgess）海軍上將以及船上的美國軍官們解釋了拜卡旗手3型和蘋果的持續開發狀況，這2款飛行器計劃在安納杜魯號和類似的短跑道水面艦上部署、起降。
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