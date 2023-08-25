土耳其無人機製造商拜卡科技（Baykar Technology）董事兼執行長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar），受美方邀請前往美國海軍最新、最先進福特級航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）進行了技術檢查，並向美方介紹當前拜卡的可艦載的無人機族發展狀況。

Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, ABD Donanması'na ait olan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'ta teknik incelemelerde bulundu.



Doğu Akdeniz'de TCG Anadolu'yla ortak tatbikat gerçekleştiren uçak gemisine iniş-kalkış yapan savaş uçakları ile donanma envanterinde yer alan… https://t.co/u4FwxDGWOm — BAYKAR (@BaykarTech) August 25, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，拜卡科技表示，今天稍早塞爾柱克與土耳其指揮官和海軍軍官，一同受到美國駐土耳其大使佛萊克（Jeffry Flake）邀請，前往目前正在地中海與土耳其首艘航空母艦突擊艦安納杜魯號（TCG Anadolu）進行聯合演習的福特號。

作為演習的一部分，土耳其和美國空軍也正在進行聯合訓練飛行。拜卡目前正在開發「蘋果」（Bayraktar Kizilelma），一款單發引擎、匿蹤且適合艦載的噴射無人戰機，以及旗手3型（Bayraktar TB3），一款中空長航時無人機，能夠在短跑道上進行短程起降（STOL）。

Semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar mücadelemiz devam edecek!

❝HEDEF #KIZILELMA Belgeseli 2. Bölüm❞ yayınlandı❗️



Our fight will continue is attains fully complete independent in the sky!

❝THE GOAL: #KIZILELMA Documentary Chapter 2❞ has been released ❗️



📺… pic.twitter.com/cCmT8drhkU — BAYKAR (@BaykarTech) July 8, 2023

在檢查過程中，塞爾柱克由艾斯利（Erik J. Eslich）海軍少將進行了聯合演習的情況簡報。隨後他前往審視了美國海軍戰鬥機的起降過程。

他也向艾斯利少將和柏吉斯（Rick Burgess）海軍上將以及船上的美國軍官們解釋了拜卡旗手3型和蘋果的持續開發狀況，這2款飛行器計劃在安納杜魯號和類似的短跑道水面艦上部署、起降。