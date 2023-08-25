大陸近日有網民發帖求助，稱其友人為中國科學院博士，2022年8月16日被騙至緬甸北部詐騙園區工作，每天被強迫工作18小時並遭嚴密監控。該張姓博士後來在中國警方的與泰國警方聯手營救下已重獲自由，網民議論說，讀到博士還會被這種低層次的犯罪集團詐騙，「是博士太單純還是騙子太厲害？」

綜合陸媒報導，曾在大陸中科院某植物園工作的張某去年8月被介紹到新加坡從事翻譯工作，沒想到卻被騙到緬甸進行詐騙。他的女友向媒體表示：「他之前炒幣虧損，家庭條件一般，媽媽癱瘓了，在網上看到這個薪資很高。」為求增加收入，張某到緬甸嘗試新工作，每天跟別人聊天進行網路詐騙，工作時間長達18小時，有時還會遭到毆打並受到監禁。

為了離開詐騙園區，張某要求家人轉帳12萬人民幣給詐騙集團當贖金，但家人卻在轉帳後遲遲未獲得放人訊息。消息在中國網路曝光後，中國駐緬甸大使館領事僑務處表示，已同山東省警方及當事人家屬取得聯繫，將當事人有關資料通報緬甸、泰國相關政府部門，推動緬泰警方全力開展調查解救工作。近日，張某的哥哥向媒體表示，弟弟已經被救出緬甸妙瓦底園區，最近就會被送回中國。

據陸媒報導，張某從小成績優秀，一路靠著獎學金考上吉林大學，拿到中科院碩士和博士學位後再赴荷蘭留學，並在中科院一所植物園進行博士後研究。他的姊姊表示，弟弟曾表示目前的工作薪資較低，有想換工作的意願。沒想到接下來的消息，就是要為他籌贖金救人。

在張某獲救消息傳出後引起大陸網民熱議，許多中國網友忍不住大嘆，連中科院博士都會被騙，可見詐騙集團的誘騙技術多高超。還有網友留言：「中科院博士都能被拐騙，是騙子太厲害還是博士太單純？」另一網友則質疑大陸當局一直未重視普通人被困，她說：「看來國家能出手，也能給救出來，就看你的身分值不值」。