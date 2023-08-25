美國房貸巨頭房地美（Freddie Mac）24日公布，30年期固定抵押貸款利率本周升0.14個百分點來到7.23％，創2001年6月來新高。1周前該利率升抵7.09％，是自去年秋天來首破7％水位。

本周的房地美30年期固定抵押貸款利率，寫下7月中旬來最大周漲幅，該指標已連續5周攀高，對潛在購屋者來說再添噩耗。

房地美首席經濟學家卡特（Sam Khater）指出：「經濟有續強的跡象，短期內房貸利率始終有向上壓力。」

聯準會示意不急於寬鬆貨幣政策，美國房貸利率最近幾個月又見走揚。高利率時代經濟依舊強勁，央行為不讓通膨失控，不是將利率維持在高檔就是進一步升息。

美國房貸利率多與美國10年期公債殖利率連動，後者24日晚間微升至4.217％，10年期美債殖利率本周稍早升抵4.339％，來到2007年11 月來的16年高點。

房貸利率走高澆熄房市買氣，美國7月成屋 銷售跌幅超出預期，寫下2010年同期以來新低。而從申貸件數大減來看，潛在購屋者縮手的情況將延續到8月。美國抵押貸款銀行家協會（MBA）本周公布，上周房貸申辦量跌至1995年來的28年新低。

MBA執行長布洛史密特（Bob Broeksmit）24日聲明表示：「對潛在買家來說，今夏的房市充滿挑戰，房價高、住房供給量低加上高房貸利率，削弱了購買力。」

房地美經濟學家卡特提到，房貸利率居高不下，待售餘屋供給量又偏低之下，成屋銷售直直落，然新屋銷售持續走揚，有助紓解住房庫存困境。

全國住宅營建商協會（NAHB）首席經濟學家迪茲（Robert Dietz）23日指出，成屋與新屋銷售失衡，或許反而有利建商今年業績，但房貸利率再度破7％仍會影響新屋市場。