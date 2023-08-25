中央氣象局今（25）日表示，西北太平洋有雲簇發展，最快下周三（8/30）就會生成今年第11號颱風「海葵」，而目前海面上已有「蘇拉」、「丹瑞」，若要形成三颱共舞的局面，氣象局指出，丹瑞必須存活得久一些，海葵則要盡速生成才會有機會。

中央氣象局預報員廖經翔指出，目前西北太平洋有一熱帶雲簇，可能有機會發展成熱帶系統，最快下周三會升格成今年第11號颱風「海葵」，不過，廖經翔進一步說明，今年第10號颱風丹瑞正逐漸跑到風速較強的中緯度地帶，預計27日起強度逐漸減弱，因此，丹瑞必須活久一點、海葵則要盡速發展才有機會形成「三颱共舞」。

而今年第9號颱風「蘇拉」持續靠近台灣，氣象局表示，明日白天將會升格成中度颱風，不排除其威力會再增強、暴風半徑再擴大，雖有機會成為強烈颱風，但氣象局預估還是以中颱上限機率較大。

廖經翔表示，蘇拉下周二（8/29）開始靠近台灣，周三、周四（8/30、8/31）和台灣最靠近，首當其衝的東部、恆春半島，甚至是北部地區的雨勢都特別顯著，呼籲大家做好防颱準備。