蛋價評議委員會明(26)日傍晚18時30分將開會討論下周蛋價是否調漲，目前蛋價仍維持每台斤產地價40.5元及批發價50元水準，雞農仍盼望每台斤產地價可調漲2至3元來因應生產成本。與會代表指出，明日各縣市相關代表將針對各地區的產銷情況來討論，目前不便進一步說明。

根據最新雞蛋產銷資訊指出，國內投入生產蛋雞數約3284萬隻；雞蛋每日生產量約11萬4000箱(每箱約200顆)，比上周略微上升。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福表示，生產端的農民當然還是希望這次能調漲，但因為蛋價評議委員會是採合議制，明天各地方代表會根據產地供應、市場銷售等情況來評估是否調漲。

台北市蛋商公會理事長林天來說，目前雞蛋的供需應能滿足國人需求，加上雞蛋的供給量也在上升，還是得看明天結果才能決定。

農業部則表示，雞蛋的價格會在蛋價評議委員會中決定，官方尊重一切結果，不會介入產銷雙方在價格上的決定。