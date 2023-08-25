民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時，自稱被記者推到跌倒，綠營也指控該名記者是貼身騷擾慣犯。《中天新聞》25日發布聲明，將對賴品妤及民進黨提出刑、民事訴訟，籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。國民黨總統參選人侯友宜競辦公室發言人柳采葳指出，賴品妤摔倒後看了一眼記者手中的麥克風牌，才開始指控中天記者推她，像是在「刻意鎖定、早就知道是中天記者」，轉移不想回答問題的焦點，甚至賴品妤到現在還在抹黑、栽贓記者的採訪行為，應該對全中華民國的媒體從業人員道歉。

柳采葳25日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，賴品妤其實很刻意，在推擠跌倒的現場畫面中有一個小細節，賴品妤在摔倒在地要起身時，先看了一眼記者手中的麥克風牌子，才指控中天記者推她。但當時記者手中拿著《中天》、《三立》的麥克風，但賴品妤仍能第一眼就認出是《中天新聞》的記者。

柳采葳還說，本來不想講，但賴品妤很像是「刻意鎖定、早就知道是中天記者」，看到麥克風確定是中天新聞之後，就可以進行下一步的計畫，賴品妤就是不想回答，才刻意說是被記者推倒。

柳采葳認為，賴品妤可能早就預料到會被追問到父親的相關爭議，但她就是不想回答，刻意利用中天記者的身份去做抹黑，甚或是指控記者追問才導致她跌倒，但至始至終都是因為賴品妤不想回答。

柳采葳直言，賴品妤真的非常可恥，不分青紅皂白、第一時間就在現場飆罵中天記者，記者還在好聲好氣的跟賴解釋，而之後賴品妤又三度改口，就是因為賴品妤心虛，到現在還指控記者尾隨，不停在抹黑。

柳采葳認為，賴品妤不只要向中天記者道歉，「根本是要向中華民國所有的媒體從業人員道歉，完完全全是在抹黑的記者，刻意栽贓記者是尾隨」，以後只要追問賴品妤就被說是尾隨，難道以後都不能問問題了嗎？提問就是刻意攻擊嗎？

柳采葳也大酸，賴品妤在「雲豹小公主」跟「立法委員」兩個身份之間，還是只想當她的小公主，因為當立委會被人「尾隨」、被人追著監督，她根本就不喜歡，選民要想清楚，要不要投給賴品妤這個根本不想當立委的雲豹小公主。