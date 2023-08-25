瓦格納（Wagner）傭兵集團首腦普里格津據傳23日死於俄羅斯一場私人飛機空難。俄羅斯總統普丁24日就墜機事故表達哀悼之意，卻未明確指出普里格津已死亡。烏克蘭、美國暗示普里格津之死的幕後黑手是克里姆林宮，克宮周五（25日）首度回應這場空難事件時嚴斥西方上述指控是「絕對的謊言」，但還是沒有明確證實普里格津死訊，聲稱要等待檢驗與調查出爐。

俄羅斯航空當局表示，普里格津（Yevgeny Prigozhin）搭乘的一架私人飛機在當地時間23日晚間墜毀於莫斯科西北方，3名機組員、7名乘客無一生還。俄國官媒稱，普里格津是機上乘客之一。總統普丁（Vladimir Putin）24日打破沉默，援引「初步消息」指普里格津與同行的瓦格納高層人員俱已身亡，並向罹難者的家屬致哀。普丁讚揚普里格津的同時，不忘提及「他曾鑄下一些大錯」。

俄羅斯總統普丁與克里姆林宮均尚未明確證實普里格津已經身亡。

路透社報導，西方國家政治人物與評論員在沒有證據的情況下暗示，普丁為了懲罰普里格津今年6月率眾「兵變」而下令取其性命。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）25日表示，此刻有關空難乘客慘死的揣測甚多，「當然，在西方，所有揣測以何種角度呈現，眾所周知」，他強調「這一切全是絕對的謊言」，「目前已知事實並不多，必須經過調查行動方可證實」。

俄方已對空難立案調查，但尚未透露目前懷疑航機突然墜落的原因，也沒有正式證實空難現場尋獲的10具遺體身分。

克宮是否已接獲普里格津死亡的官方確認？培斯科夫說：「各位若曾仔細聆聽俄國總統的聲明，他說的是現在會進行所有必要的檢測，包括基因檢測。一旦各項檢測結果可供公開，官方就會布達結果。」培斯科夫說，現在還不清楚檢測與調查需要多少時間，此外，普丁最近並未會見普里格津。至於普丁會否出席普里格津的喪禮，培斯科夫僅稱「現在不可能討論此事，此刻我只能說，總統行程繁忙」，至於喪禮也尚無確切日期可言。

英國智庫國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）資深研究員、曾任英國駐白俄羅斯大使的古爾德-戴維斯（Nigel Gould-Davies）說，普里格津喪禮日期是觀察重點，「如果普丁想強調普里格津死時身分是個叛徒，他對於日期就會略去不提，同時普里格津的支持者可能藉機稱頌普里格津極其對於克宮戰爭行為的批評，這會加強瓦格納核心支持者對於克宮的敵意」。