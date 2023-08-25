日本經濟安保擔當大臣高市早苗25日在內閣會議後的記者會上透露，有關國家事先審查重要基礎設施設備的制度對象行業，正在討論追加「港灣」和「醫療」兩項。該制度基於《經濟安全保障推進法》，作為應對網路攻擊等的措施，力爭2024年春季開始運用。

據《共同社》報導，目前的對象有電力和燃氣等14個行業。作為考慮追加的理由，高市說明稱，日本貿易量的99.5％依靠海上運輸，包括醫療機構在內「採取措施避免因網路攻擊而失去功能是很重要的」。據悉已敦促事務部門就追加行業展開討論。

有關港灣，貨物吞吐量日本第一的名古屋港2023年7月發生網路攻擊導致的系統故障。集裝箱一度無法裝卸，物流陷入癱瘓。醫療方面，2021年10月德島縣的町立醫院、2022年10月大阪市的醫療中心曾發生網路攻擊導致的系統故障，電子病歷無法瀏覽。

此外，為加強綜合性防衛力，日本政府25日在首相官邸召開了推進研發和公共基建相關閣僚會議的首次會議。會議討論了如何將用於民生的尖端技術運用於防衛、防備突發事態的機場與港口建設等。具體將反映在年底編制的2024年度預算案中。官房長官松野博一強調稱：「打破政府部門間的垂直分割，力圖強化綜合防衛體制很重要。」

出席會議的還有防衛大臣濱田靖一、國土交通大臣齊藤鐵夫、文部科學大臣永岡桂子等人。松野表示：「在預算案的編制過程中，相關政府部門將密切協作，探討應對安全保障上的課題。」

在研發方面，由於軍民兩用技術的研發競爭在全球愈演愈烈，日本政府內部對於日本的落後抱有強烈危機感。希望能運用高端人工智慧（AI）、機械無人及自主化等最尖端領域的研究成果。

報導指出說，關於公共基礎設施，為了在出現突發事態時自衛隊和海上保安廳能夠展開活動，考慮以南西諸島為中心，建設港灣碼頭和加長機場跑道。

去年12月在內閣會議上敲定的《國家安全保障戰略》中寫明將推進研發和公共基建，作為有助於加強綜合性防衛體制的舉措，被明確記載為防衛相關4項經費之一，其餘2項為網路安保、旨在提升威懾力的國際合作。