北市消防局長授旗給搜救隊成員。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市搜救隊將由消防局股長黃騰頡率4位搜救隊成員，與內政部消防署、新北市消防局共同組成台灣搜救隊，從8月30日至9月4日前往日本東京參加為期6天的「2023綜合防災訓練」，這已是北市第15次受邀參加，消防局長特授旗給搜救隊成員。

搜救隊在日期間將拜會「東京都消防廳」、「灣岸消防署(中央區)」及「東京都消防廳第九消防方面本部」，亦安排與「東京都消防廳第八消防方面本部」進行技術交流活動，北市搜救隊在2021年取得重型能力認證資格，為全台首支通過國家搜救能力分級檢測隊伍，且今年2月與消防署、台中市及屏東縣消防局共同組成台灣搜救隊前往土耳其執行震災國際人道救援任務，今年東京都來信邀請北市參與綜合防災訓練，顯示北市的救援能力深獲國際肯定，同時藉由本次訓練與各國搜救隊菁英交流，展現國際人道救援隊伍於災害現場的協同合作與救災能力。

日本每年於全國各地同時舉辦綜合防災訓練及演習，藉以喚起民眾防災意識，強化相關單位防災整備，另東京都透過亞洲主要城市合作之「危機管理網(Network for Crisis Management)」名義邀請主要城市搜救隊共同參與演習，以提升國際間搜救隊聯合救援能力，並確保災害發生時第一時間相互支援。

消防局表示，我國與日本位處環太平洋火山帶上，災害潛勢相仿，更需互相學習與協同防災，日本綜合防災訓練及演習每年有將近100萬日本民眾參與，包括警察、消防人員、部隊及各種義工，規模可說是亞洲首屈一指，希望藉由此次參訓及演習與各會員城市進行救援技術交流與經驗切磋，汲取各國搜救經驗，藉以精進北市防救災能力。