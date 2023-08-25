美國前總統川普遭控密謀推翻喬治亞州2020年總統大選結果，今天主動前往監獄投案，並且拍攝司法檔案照。不久後，這張照片立即成為網路熱門迷因，甚至遭到許多網友P圖惡搞。

川普（Donald Trump）因試圖推翻2020年選舉失利結果等行為被控多項重罪，他今晚抵達喬治亞州亞特蘭大的監獄，依規定拍攝檔案照，犯人編號P01135809，隨後以20萬美元交保獲釋。

在這張檔案照中，川普表情嚴肅，穿著藍色西裝，打著紅色領帶，而這張照片迅速於網路爆紅，在各大社群平台吸引大量用戶熱烈回應。

川普到監獄投案後拍攝的檔案照。（美聯社）

「每日郵報」（Daily Mail）報導，社群媒體X出現了「#川普司法檔案照」（#TrumpMugshot）等熱門標籤，還有其他網友標註「#我的總統」（#MyPresident）等標籤。

在網友製作的迷因中，有美國前總統歐巴馬（Barack Obama）拿著相機幫川普拍照，也有現任總統拜登（Joe Biden）站在川普後面似乎對他竊竊私語。

Trump mugshot in Georgia case triggers meme frenzy on social media https://t.co/9vKPlm1NhF pic.twitter.com/1dDab1MGpn — New York Post (@nypost) August 25, 2023

here another trump meme pic.twitter.com/LMss8H8Yft — Shubham (@Shubham79043088) August 25, 2023

還有人將川普的肖像與好萊塢電影「鋼鐵人」（Iron Man）主角東尼史塔克（Tony Stark）合成。

「紐約郵報」（New York Post）報導，川普的2024年美國總統大選競選團隊，甚至將他的司法檔案照印在T恤、咖啡杯及啤酒套上，希望以此為川普募集競選資金。