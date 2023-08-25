百萬Youtuber「放火」2020年9月到知名女網紅「青青」住家過夜，遭青青前男友陳昰勳率蔣姓友人破門，逼拍裸照、簽本票賠償25萬元，事後裸照還被流出，陳、蔣2人被依法起訴。台北地方法院今審結，陳昰勳被依恐嚇取財罪，判刑10月。另散布猥褻物罪3個月，可易科罰金。22日已向台北地檢署報到入監服刑。

2020年9月16日百萬Youtuber「放火」本名李育群，和女網紅青青參加烤肉趴後，到青青住處夜宿，隔天凌晨陳昰勳與蔣男突然現身，陳昰勳不滿女友和放火獨處，與蔣威脅李脫光衣服，蹲在地上讓他們拍裸體道歉的影片，並逼李簽下30萬元本票。

李育群後來給了25萬元，從陳、蔣2人手中拿回本票及存有裸體影片的手機，隔幾天後報警救助，陳得知被告，一怒之下把自己另外側拍的裸照又上傳到PTT，陳、蔣2人涉犯妨害名譽、散布猥褻物、恐嚇取財及強制等罪。

法院開庭時，陳昰勳供稱，他當晚原本和蔣家豪去夜店，得知女友帶男生回家，很生氣，於是找蔣一起幫忙，他見到李育群時，當下沒有想要錢，只想打斷李育群的手腳，是蔣勸說賠錢就好，25萬元都是蔣拿走，本來說要分他8萬、10萬，後來他也沒拿到。

陳昰勳辯稱，裸體影片不是他的主意，主要是蔣家豪拍的，「可能我平常在夜店會請他喝酒，他想替我抱不平吧」，而他只有順手側拍一張裸照，傳給蔣後他就刪除了，應該是蔣流傳到網路上的，不是他，此事件發生後，他已與青青分手。

自稱竹聯幫明仁會三峽分會分會長的陳昰勳，台北地院依恐嚇取財罪判刑10月。另外散布猥褻物罪判刑3月、可易科罰金，共犯蔣家豪則被依恐嚇取財判刑8個月。陳昰勳已於22日向北檢執行科報到，入監執行10月徒刑。