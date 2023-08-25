馬祖福澳港「台港13302號」拖駁船長25日上午疑操作不慎，擦撞新台馬輪右後舷，導致船身進水傾斜，僅13分鐘滅頂沉沒，所幸5名拖船船員及時獲救，而搭載78名乘客的新台馬輪經安全檢查合格後，延誤3小時才啟航駛往基隆，另傳出恐因拖吊繩索脫落才肇禍，航港局將進一步釐清事故原因、檢討責任，並清除海面油汙。

航港局表示，案發當下連江縣政府等相關單位，即啟動油汙染防機制及相關因應措施，並就拖船沉沒水域布設攔油索；同時，對拖船船長及新台馬輪船長實施酒測，酒測值均為0。經初步檢視，新台馬輪僅右後舷水翼的延伸板油漆脫落，尚不影響其適航性，水下船體部分經潛水夫現場勘驗亦無損傷，已同意該輪1航次返台。

據悉，新台馬昨先從東引搭載30名乘客，再到南竿載48名乘客，最後駛向基隆。事故發生後，交旅局準備便當、飲水供乘客飲用，78位乘客則留在船上，等待檢查結果。78位旅客中15人辦理全額退票，餘62人隨船返回基隆港，船方也提供便當及飲料，旅客尚無不良情緒反應。

最終新台馬輪延誤3小時，檢查合格後，於下午1時30分離港，晚間7時駛抵基隆港。