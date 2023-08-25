超人氣網路節目《木曜4超玩》在YouTube擁有超過230萬粉絲，以「一日系列」主題、「木曜運動會」或「木曜演唱會」等，創下驚人成績，更讓主持群邰智源、KID和謝坤達等人再登事業巔峰，但前段時間傳出集體辭職，團隊大換血引起熱議；在《木曜4》最新一集中女神班底都換上比基尼，清涼畫面讓網友感嘆「走味了」。

前段時間《木曜4》驚傳團隊出走，靈魂人物製作人陳百祥也在IG證實退出，感性道別《木曜4超玩》，令不少死忠觀眾都很惋惜。近日有《批踢踢實業坊》網友發現換了製作團隊後的《木曜4》，最新播出的集數讓女神班底們都穿比基尼，推測是為了救收視，不忍直言「沒梗了是不是？」

《木曜4超玩》製作團隊大換血後，風格遭網友質疑。（圖／摘自《批踢踢實業坊》八卦板）

文章底下立刻掀起眾人熱烈討論，不少人一看就發現製作風格變了，「製作人換人了啊」、「走味了」、「這兩集風格變化很大耶，應該換剪輯了」；還有網友不看好《木曜4》改路線，「這截圖我還以為《玩很大》」、「跟傳統綜藝節目一樣，只有無聊的妹子露奶可賣了」、「走《玩很大》路線？」

《木曜4超玩》是由麥卡貝網路電視在2015年推出的網路節目，起初定位是電玩綜藝節目，在轉型推出一日體驗各行各業的「一日系列」漸漸走紅，還是台灣第一個破百萬訂閱的網路實境綜藝節目；主持群包括邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞。

《木曜4超玩》百萬團隊驚傳集體離職。（圖／摘自邰智源邰邰IG）