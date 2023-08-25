因應日本福島排放核污水，大陸宣布全面暫停原產地為日本的水產品，許多餐廳也表態停用日本食材。不過上海倒是有一群饕採用與眾不同的思維：日本排放核廢水影響水產品，但排放前已上岸的海鮮仍很安全，正是大啖的最後好時機。

據《東網》報導，除了搶鹽的無腦風潮之外，日本排放核廢水影響最大的還是各地的日式餐廳。大陸各地壽司品牌昨起紛紛表態，「未用」或「已停用」日本食材，以釋食客疑慮。

報導說，大陸壽司品牌周四晚間急發公告稱，作為中國本土企業，第一時間回應海關總署公告，所有門店已全面下架與日本進口水產品相關原料的菜品。廣東佛山也有壽司店更強調，從未使用任何與日本有關的食材，不管過去還是將來，所有食材均來源於正規渠道。有壽司店還表明說，很大部分食材來自日本以外的世界各地，日本產地部分會盡快聯繫其他產地供應。

不過，也有些食客思維方式完全不同。一位上海的日式料理店的員工表示，這2天晚上人比較多；在等候用餐的顧客則稱，看到日本周四排污水特意來吃，因為覺得現在的海鮮仍很安全。

上海楊浦區一間日式料理店的客人表示，周四晚間要等半小時到一小時左右才有位子用餐，店員稱平時工作日晚上人沒那麼多。另一間日式料理店室內室外的位置基本都坐滿，晚上8時左右還不斷有新客，有客人專程來吃刺身，還有堂食客人專門打包刺身回家享用。