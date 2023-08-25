So close yet so far.



Heartbreak at home for Jordan Clarkson and Gilas Pilipinas 🤕#FIBAWC x #WinForPilipinas 🇵🇭 pic.twitter.com/INxAfyDUkI — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023

就算全場超過3.5萬名地主觀眾(創下世界盃單場觀眾數紀錄)都幫菲律賓瘋狂加油，菲律賓25日仍在世界盃男籃賽受制於多明尼加當家球星唐斯的內線威力，讓他不僅貢獻26分、10籃板，更站上罰球線16次，加上菲律賓球星克拉克生提前犯滿，菲律賓最後以81比87不敵多明尼加，無奈在自家主場苦吞預賽首敗。

上半場就看兩隊NBA現役球星表演，雙方也保持互有領先僵局，光在上半場，爵士後衛克拉克生就幫菲律賓攻下18分，另有5籃板、3助攻，多明尼加則以利茲14分最高，灰狼中鋒唐斯11分，上半場結束，兩隊打成42比42平手。

打到比賽還剩3分50秒，克拉克生吞下第4犯，也讓菲律賓陷入犯規麻煩，接著還剩3分32秒，克拉克生的揮肘動作被吹進攻犯規，讓他宣告犯滿畢業，接著唐斯順勢拋進兩分，幫助多明尼加81比76領先，不過菲律賓還沒打算認輸。

菲律賓接下來4罰3中，縮小落後差距到2分，不過多明尼加先靠利茲拋進兩分，然後奎諾內斯兩罰中1，重新擴大領先到5分，蒙特羅最後14.8秒切入放進兩分，幾乎提前宣告了菲律賓的敗局，只能場邊觀戰的克拉克生也只能無奈抓頭。

多明尼加除了唐斯雙十演出，利茲也有18分，菲利茲12分、8助攻與6籃板；雖然提前犯規，克拉克生仍拿全場最高28分，外加7助攻、7籃板，卻出現8失誤，法哈多16分、7籃板，拉莫斯13分、6籃板及3抄截。