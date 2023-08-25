34歲香港女星陳靜（Dada）外型甜美還擁有E級傲人上圍，被譽為「性感女神」，向來以結實身材聞名的她，近日在馬來西亞被捕獲，不過合照曝光後，卻被質疑她胸部「下垂到腰」了。

有網友在馬來西亞吉隆坡偶遇陳靜，只見陳靜穿著奶茶色上衣搭白色褲子，打扮休閒卻難掩女神氣質，親切地比YA和粉絲合照，照片曝光後，網友卻討論起她的真實身材。

網友在馬來西亞巧遇陳靜。（圖／取自小紅書）

有人認為她身材沒有社群上這麼性感豐滿，甚至胸部看起來還頗為下垂，幾乎要垂到腰部了，吐槽她身材走樣，還問「Bra掉下來了？」不過大部分的人則稱讚她本人好漂亮。

模特兒出身的陳靜，2012年和杜汶澤、鄭中基出演電影《低俗喜劇》打開知名度，不僅入圍金馬獎最佳女配角，更奪下香港電影金像獎最佳女配角殊榮，演技備受肯定。

近年來她愛上健身，體態更為結實，還練出完美線條，螞蟻腰和馬甲線更是吸睛，最重要的是豐滿上圍沒縮水，而她也時常在社群放送福利，讓粉絲大飽眼福，憑藉著甜美外貌和火辣身材，成為不少人心目中的女神。