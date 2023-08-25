國民黨總統參選人、新北市長侯友宜接受中天電視盧秀芳專訪，於今（25）日播出。被問到台美中之關係，侯友宜認為，台灣對大陸與美國關係不能失衡！

侯友宜表示，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，兩岸互不承認主權、互不否認（治）權，兩岸可以重啟對話、重啟交流，這才是國民黨跟民進黨不一樣的地方。

侯友宜指出，陸客、陸生來台，我們要有信心，一樣平等、尊嚴的對待他們，對自己要有信心。所以「我還是主張說開放兩邊」，彼此之間互相了解。

侯友宜認為，現在最主要的問題是你跟美國的溝通是無礙的，但是你對大陸完全沒溝通，你不能在整個平衡性上失去了平衡點。要跟美國作為一個長期的盟友，這個沒問題，但是對岸這邊也要交流，交流以後就有互信。都不互信，彼此之間就會產生很多誤會跟摩擦，這不是好事情。

侯友宜強調，兩岸不需要劍拔弩張，要用對話代替對抗、用交流代替交惡、用善意取代惡意，彼此之間用這樣一個方式重啟信任！