台灣近年有許多外國觀光客，各大交通運輸工具也都有英、日等外文標示，但在台美國人、國際政治觀察家方恩格律師(Ross Feingold)25日質疑，台鐵的英文標示有問題，「台北車站智能化聯合防災中心」的聯合一詞翻成「union」會讓英文母語者誤會。他認為，中央、地方都在拚觀光，台北車站也是國門，對英文錯誤該采取零容忍態度。

方恩格25日在臉書發文，指出他在台北車站靠近機捷處，看到「台北車站智能化聯合防災中心」的標示，英文則翻譯成「Taipei Station Union Emergency Operation Center」；他認為，「聯合」一詞應該翻譯為「Joint」而不是「Union」，英文母語者若看到Union這個字，會認為是「工會」的意思。方恩格也直接標註台鐵的臉書粉專，吐槽說「交通部臺灣鐵路管理局，你的英文...」

方恩格強調，在後疫情時代，中央、地方都在拚觀光，台北車站也是國門，對於英文錯誤應該採取零容忍的態度，要不然無法達到 2030 雙語國家的目標。

有網友指出，坐捷運時聽到的台北車站英語廣播是「Taipei main station」，也與方恩格拍到的標示不同。

網友也吐槽說，「台北車站工會緊急任務中心」、「智能好像大陸用語，台灣不是用智慧嗎？」「台灣人就是把所有認識的英文單字拼在一起」。