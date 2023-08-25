隨著新冠疫情趨緩，越來越多人搭飛機出國旅遊，不過有前空服員示警，上機後千萬不要喝茶或是咖啡，因為飛機上的熱水箱、咖啡機幾乎從來沒有洗過。對此，有許多網友感謝她說出飛機上的祕辛，不過也有不少空服員跳出來反駁，分享自家航空公司的作法。

「千萬不要在飛機上喝這些東西！」美國前空服員凱特（Kat Kamalani）過去曾在抖音發布一部影片，提醒旅客搭乘飛機時，不要隨意飲用任何非罐裝、瓶裝的液體，只要和空服員多聊聊，就會發現他們鮮少飲用飛機上的水、咖啡或是茶。

凱特指出，飛機上的熱水箱只有在破裂的時候才會清洗，咖啡機也根本沒洗過，僅有盛裝咖啡的水壺會在飛航時拿出來清潔。而這部影片發布至今，累積超過5萬人按讚，更有4千多則回覆，有不少人驚呼「長知識」。

然而，影片也引出其它空服員同業反駁，並非每家航空公司都能接受這種不乾淨的做法。一名有23年工作經驗的空服員透露，他的公司規定固定清潔熱水箱，雖然他個人不喝咖啡，但其他同事都會喝；另外有人指出，他們的航班會監控飛機上的水質，並且在每趟飛行任務結束後，清潔咖啡壺，以確保衛生。

《每日郵報》過去也曾報導，在美國大型航空公司上班的空服員惠特尼（Whytney）透露，多數空服員都不會喝飛機上的水，這包含茶、咖啡以及冰塊，「一切都取決於管線的清洗頻率」。為了安全起見，乘客可以選擇瓶裝水，並且少吃重鹹食物避免口渴。