其股價24日下挫3％，25日盤前續跌0.5％報229美元。

美媒引用一封馬斯克23日在公司內部發出電郵報導，他慎重地向員工表示Cybertruck製造面對挑戰，因為其銳利的「直線條」設計，導致出現種種顯而易見的瑕疵。這被外界解讀為他在暗示特斯拉仍然致力解決品質問題。

馬斯克當天在社交平台X（前身為推特）發表一張他在德州廠試駕要進行生產Cybertruck的候選車照片，顯示特斯拉在評估相關生產與組裝等狀況。

有特斯拉粉絲要求馬斯克公布更多有關Cybertruck的規定、定價與出貨日期等詳細資料，他回應只有準備好才會公布。雖然他認為Cybertruck是特斯拉迄今最佳產品，但其生產難度極高，讓公司正處未知領域。

馬斯克一直對其具科幻感的Cybertruck讚口不絕，但特斯拉自2019年11月發表該款電動皮卡後卻遲遲未能上市，公司始終沒有對外公開其定價與規格，讓投資人擔心Cybertruck生產等情況出問題，最終會拖累公司的業績。

特斯拉向美國證交會（SEC）提交第二季財報中表示，為生產Cybertruck而正修整德州廠生產線，因此仍未進行生產。雖然特斯拉表示仍可望在年底前出貨，但始終未對外透露何時能量產。