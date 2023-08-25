香港經濟日報報導，繼阿根廷4月宣布由中國進口商品貿易使用人民幣結算後，中國和阿根廷兩國政府於6月簽署「中華人民共和國政府與阿根廷共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃」。

工銀亞洲協同香港長虹結合貿易鏈需求，制定結算融資全流程跨境人民幣服務方案，聯動工銀阿根廷高效推進人民幣信用證結算、跟單、買單等全流程業務辦理服務，順利協助香港長虹落地首批中阿貿易項下跨境人民幣一攬子金融配套業務，助力「走出去」企業降低匯兌交易成本，穩健拓展海外市場。