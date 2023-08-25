新竹市長高虹安在立委任期內涉嫌詐領助理費，被北檢以貪污等罪名起訴。民進黨創黨元老許國泰認為，民意當時認為民進黨攻擊高虹安太厲害，也不相信她會貪汙助理費，所以才把高虹安高票送上新竹市長位置，所以他認為，民進黨早就應該收手了。

許國泰25日在中天《廟口開講》節目中表示，他佩服當時擔任行政院長的蔣經國，當年戒嚴時代，在中壢事件中，中壢分局被燒掉，但蔣經國知道這就是民意，許信良因此沒有被判刑，所以大家相安無事。

許國泰接著指出，現在民進黨把新竹市長高虹安依貪汙起訴，他雖然不知道高虹安到底有沒有貪汙，但她在選新竹市長時，民進黨就已經攻得非常激烈，百姓越不服氣，民意就說你攻擊她太厲害，也就是不相信高虹安會貪汙助理費，所以把高虹安高票送上新竹市長的位置。

許國泰認為，照道理，民進黨就應該收手了，不應該還想利用檢察官來起訴高虹安。而民調有70％以上的人並不相信檢察官，如今卻去處分一個有公信力的市長，當然會讓民進黨垮。