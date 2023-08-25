上櫃營建股素有「林口王」封號的亞昕國際（5213）董事長姚連地，今（25）日遭到起訴？！亞昕今天也在公開資訊觀測站公告，該公司董事長由於涉嫌違反證券交易法乙案，收到臺灣臺北地方檢察署起訴書，目前已委請律師依法處理，對於亞昕的財務、業務，並未造成影響。

亞昕今天公告，收到臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書。主要是董事長姚連地，因涉嫌違反證券交易法乙案，收到臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第24374號、112年度偵字第25715號起訴書。目前，已委請律師依法處理。

亞昕表示，董事長該起訴一事，對亞昕的財務、業務，並未造成影響。

亞昕董事長姚連地是在今年4月間，被爆出疑有內線交易。當時檢調獲報亞昕國際開發公司董事長姚連地於2020年11月間，在發布與佳穎精密簽訂共同投資興建契約的重大訊息前後，在內政人禁止交易股票期間，涉及買賣亞昕股票，進行內線交易套利，估計不法獲利約10萬餘元。

調查局台北市調查處當時，兵分8路搜索，傳喚姚連地及相關證人等到案，經偵訊後，移送台北地檢署複訊，訊後檢方諭令姚連地以100萬元交保候傳。

姚連地在獲得交保後，在被媒體訪問時曾表示，「我們因為不懂法律的關係，2020年亞昕和佳穎土地交易時，就是在台北市敦化南路底的一筆土地交易，老實講，真的不知道那幾天內部人是不能買股票的，當時我一共買了幾百張股票，都是做長期投資，但還是就誤觸了法網。中間經查之後，認定獲利是46萬多元，現在這46萬自然要繳回。我們就是不懂法律，在發布重大訊息公告的時候，那幾天是不能買股票的。」