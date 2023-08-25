民進黨主席暨總統參選人賴清德今晚分別趕往景美集應廟與福興宮參香祈福，祈求台灣風調雨順、國泰民安。賴清德表示，他的願望就是「守護台灣、守護未來」，「民主、和平、繁榮」一定要延續。還要拜託大家，鼎力支持民進黨提名立委候選人王閔生、苗博雅兩位文山好人才，讓兩位都能進入立法院，為台灣打拚、為國家效勞。

賴清德今日晚間在集應廟董事長高義秀、福興宮董事長高昌倫，以及立委候選人王閔生、苗博雅，台北市黨部主委張茂楠、台北市議員簡舒培、趙怡翔等黨公職與多位在地里長的陪同下，分別前往景美集應廟與十五份福興宮參香祈福，與現場鄉親洽談國政。所到之處的廟埕廣場，更是擠滿熱情鄉親，要來為賴清德加油，凍蒜聲不絕於耳，十分熱鬧。

集應廟參香時，賴清德除了表達自己代表蔡英文總統，來向高董事長率領團隊做公益，協助地方弱勢團體，表達感謝。

他也表示，雖然今天是第一次來集應廟參拜「尪公」，但他的願望一定能實現，他的願望就是「守護台灣、守護未來」，「民主、和平、繁榮」一定要延續，特別現在國際局勢，國際霸權對台灣產生威脅時，更應該團結，效法「尪公祖」，團結一致守護台灣。

十五份福興宮參香時，賴清德則談到，常聽到王閔生提起，在高董事長帶領下，讓福興宮成為當地信仰中心，熱心公益、樂善好施，幫忙地方窮苦人家，是功德的化身。高董事長還跟他過說，十五份以前隸屬台北縣，而他是萬里人，是跟大家同個故鄉的人，「人親土親，期盼獲得大家大力支持」。

賴清德也談到，「守護台灣這個重大任務，無法單靠賴清德一人，還要有立委，這樣才夠有力成功達成」，所以要拜託大家，文山兩位傑出的立委候選人王閔生和苗博雅，大家要鼎力支持。

賴清德在推薦王閔生時表示，於私他要支持王閔生，因為王閔生是台南女婿，於公，王閔生三屆議員任內表現相當傑出，議會專業問政、地方服務、建設，都得到大家稱讚和疼惜。他舉例萬隆變電所地下化表示，王閔生利用變電所爆炸的契機，跟蔡英文總統報告、向蘇貞昌院長要求，結果順利完成地方鄉親的期待，這樣的議員絕對有資格進入立法院為大家打拚。

推薦苗博雅時，賴清德提到，他醫學院老師是心臟科權威，因為他的關係開始關心政治，這段時間常打電話給他稱讚苗博雅，稱讚苗博雅條理清楚，把很困難的事讓大家很容易明白，面對在野黨的攻擊和抹黑，苗博雅也不生氣，照樣提出所有證據來一一反駁，「真的說得很好」。

賴清德表示，「文山出能人」，大家一起支持，讓文山兩位優秀的人家都能進入立法院，為台灣打拚、為國家效勞。希望大家要共同打拚，守護台灣主權，繼續促進台灣的民主、和平和繁榮，讓下一代的子孫，代代都能在這塊土地生活，大家都能安居樂業、過好日子。