42歲南韓諧星金時德（김시덕），近日首次在節目公開悲慘身世，透露自己其實是私生子，9歲時就被父母拋棄，之後就獨自生活，甚至被學校老師嘲笑，不過他也自豪長大變成誠實、正直的人，還娶了美麗的空姐妻，並喊話「以後也不會讓大家失望」。

金時德近日在綜藝節目《AM Plaza》透露，自己是爸爸出軌後生下的私生子，後來父親回歸家庭，母親也展開新生活拋下他，「我從9歲開始就一個人住」，還被學校老師嘲諷「你很窮又沒有父母，出社會一定會闖禍」，讓他每次憶起童年生活，都認為「父母非常沒有責任感」。

主持人好奇他青春期是怎麼度過的？他透露平時一個人住在2坪大小的房間，靠著學校的營養午餐填飽肚子，送過報紙、在油漆工廠、工地等地方打工過，之後通過諧星試鏡。

出道23年的他，也自信表示「沒有任何前科」，對於自己誠實、正直的人生感到驕傲，他也公開喊話「我很認真地生活，與美麗的妻子結了婚，成為沒也犯罪紀錄的一家之主，以後也不會讓大家失望的」。

金時德2001年通過KBS的喜劇演員徵選出道，並活躍於綜藝節目《搞笑演唱會》，2008年與空姐妻結婚，目前育有一子