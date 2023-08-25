民進黨主席暨總統參選人賴清德今前往萬華區「伍德宮」，及「環河福德宮」參香祈福，祈求台灣國泰民安、風調雨順，也推薦該選區英系立委候選人吳沛憶。賴清德表示，「不只要支持我，更要全力支持、栽培吳沛憶」。

萬華區伍德宮和環河福德宮素來香火鼎盛，皆是在地重要的信仰中心。賴清德今日在伍德宮主委洪天化、環河福德宮主委蔡和益、立法委員林昶佐、立委候選人吳沛憶、台北市議員劉耀仁、洪婉臻，民進黨台北市黨部主委張茂楠以及多位在地里長陪同下前往參香。賴清德到場時就受到鄉親們熱烈歡迎，「凍蒜」、「加油」聲四起，展現超高人氣。

賴清德致詞時，除了肯定里長們在新冠疫情期間的辛勞與付出，更特別拜託鄉親「不只要支持我，更要全力支持、栽培吳沛憶」，並細數自己在吳沛憶身上看見三項相當不容易的特質。

他說，首先是充滿理想性，賴清德說，吳沛憶在就讀大學期間就參與歷史性的318學運，願意為了國家的前途站在第一線，一起為台灣打拚，是非常難得且值得大家敬佩的。

他接著說，吳沛憶的熱忱與服務精神，光是擔任議員四年期間，就有超過4000件的服務，疫情期間更每月持續舉辦行動式的法律服務，這樣的精神，是把民眾的工作當作自己的工作，所以他也相信，未來吳沛憶若能進入國會，一定會肩負起過去林昶佐扮演的角色，擔任中央和地方的橋樑，服務不間斷。

他說，吳沛憶除了從事過許多議會外交的工作，同時也是美國國務院「國際領袖人才參訪計畫」中的台灣代表。過去自己擔任立法院幹事長時也曾獲得美國國務院邀請，但吳沛憶在當上立委前就獲得邀請，可見是一位非常有國際觀和發展性的人才。

而在推薦完吳沛憶後，賴清德也和鄉親說明主權和經濟的重要性，他表示，主權就等於是土地的所有權，而台灣的主權應當是屬於全民的，接受「九二共識」、「一個中國原則」儼然就是放棄了自己的主權，也是放棄了2350萬人對這片土地的所有權，沒有主權，又談何民主自由和人權？所以最基本的就是守護主權。

而在經濟發展上，賴清德也表示，俗話說「要顧佛祖也要顧腹肚」，過去幾十年來，大大小小的企業辛苦打拚，將訂單帶回台灣，因而造就經濟的起飛，也造就現在台灣成為國際間科技的大國。自己將會持續努力，壯大產業跟經濟發展。

最後，賴清德更當場承諾，未來若有機會，也一定會說到做到，致力改善社會問題，讓善良的老百姓能在社會立足，讓長者能獲得照顧；壯年人能懷抱理想；年輕人能看見希望；弱勢者也能被妥善承接。