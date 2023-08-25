女星王心凌去（2022）年在《乘風破浪3》掀起回憶殺，超火人氣加上唱跳實力成功以C位拿下總冠軍，今年恰好是王心凌出道20周年，9月底就要在台北小巨蛋開啟「王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」。怎料，王心凌今（25日）自曝2天前才動完手術，更透露光是8月就跑了56個行程，健康狀況不禁令粉絲們擔憂。

王心凌今日晚間在IG分享自身近況，不僅9月底要開始舉行她的個人世界巡迴演唱會，也馬不停蹄地準備新專輯，才剛拍完一支MV；王心凌表示打開行事曆發現，8月31天裡共有56個行程，在不同城市演出、演唱會會議、練舞、練團、拍廣告、錄音和體能訓練等等，幾乎把時間都塞滿。

沒想到王心凌無預警透露，在2天前終於排出時間，去做了功能性內視鏡鼻竇手術，她貼心地向粉絲們報平安，「不用為我擔心，手術很順利」，不過，還是需要一點恢復期。王心凌超級忙碌的生活也令粉絲們不禁擔憂她的健康狀況，紛紛建議「注意身體，好好照顧自己」、「我們都會陪著妳，心凌加油」。

另外，王心凌非常期待帶著新作品與大家見面，雖然工作讓她很忙碌，但想到粉絲就有滿滿的動力，時間珍貴，所以她知道更要充實地過生活，這些過程讓她感到相當幸福又快樂。