微風信義25日晚間以「MIAMI night魅力邁阿密」為主題開時尚趴，現場充滿青春氣息，除了20歲的「最美星二代」韓菲，在世大運上拿下好成績的運動員也展現他們的時尚力。

拿下成都世大運羽球混合團體賽金牌的柏禮維以rag & bone搭配Puma球鞋，展現都會休閒風，他說平時穿著偏運動休閒，第一次跑趴雖然不習慣但覺得熱鬧有趣。在世大運寫下隊史最佳成績的短跑好手葛吳諺明選穿浪凡，搭配自己的Nike球鞋。

羽球選手柏禮維以rag & bone搭配Puma球鞋。（吳松翰攝）

被封為「最美掌旗官」的廖苡任露出招牌甜笑，芭比Look十分符合流行，她說自己會跟趨勢穿搭，平時喜愛同色系和成套的服裝。蘇柏亞和徐晧祐在世大運上分別拿下跆拳道銀牌和銅牌，私下小倆口常在IG分享情侶穿搭，有巴掌臉的徐晧祐走韓風路線，常在IG找尋靈感，女友蘇柏亞偏好短版上衣能修身的服裝，當晚兩人都穿浪凡走星光大道。

世大運「最美掌旗官」廖苡任首次參加時尚派對，以Self-Portrait和CHARLES & KEITH打造芭比風。（吳松翰攝）

Chloe Chen特地現身為自家品牌站台，她說平時香港、台灣兩地跑，笑稱台灣員工非常專業，不太需要她操心，讓她能多出時間在香港照顧小孩。

設計師Chloe Chen特地出席微風信義之夜。（吳松翰攝）

挑戰健美大賽的「小豬」黃沐妍全身AllSaints搭配Dior包，她說最愛灰色，私服多半是戶外風，愛爬山的她喜歡買登山鞋，家中有不同款式的戶外鞋。

「小豬」黃沐妍以AllSaints搭配Dior包。（吳松翰攝）

韓菲剛推出首張專輯《顯化法則》，當晚她大方獻唱〈煙花雨〉，問她緊不緊張，她笑說：「很多人都覺得我很緊張，其實我滿冷靜的。」不喜歡被定型的韓菲選穿粉紅和黑色混合的MSGM，她還綁了一個小辮子，流露小叛逆。

韓菲選穿MSGM，粉紅色搭配黑色，融合甜美和個性風格。（吳松翰攝）

微風信義店長楊林憙（左）、微風數位董事長張怡玲為微風信義之夜揭開序幕。（吳松翰攝）