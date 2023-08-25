孝子一秒變逆子！新北市新莊1名40歲黃姓男子，今（25）日上午本來要帶母親去吃早餐，黃母拒絕，雙方因而發生口角，黃男一怒之下推了母親一把導致黃母重心不穩撞到玻璃門，不料這一撞，竟讓母親在傍晚死亡。

據了解，與母親同住的黃男，今天上午9時許，要帶64歲的母親曾姓婦人去吃早餐，但遭到拒絕，母子二人當場發生口角，過程當中黃男出手推媽媽一把，導致對方重心不穩，頭撞到家中玻璃門，當下黃男雖趕緊將母親扶起並到一旁休息，但因看來並無大礙，便沒有送醫檢查，隨後黃男便出門。

不料到今日傍晚5時許，黃男胞弟返家，發現母親雖然意識清楚，但感覺身體不適，立即打119報案，救護人員到場後，發現曾婦左眼有紅腫、兩腳有擦傷，雖有呼吸心跳，但送往醫院治療後，竟於晚間6時許宣告不治死亡。

警方獲報後前往黃男住家採證，並趕往醫院將黃男帶回警局訊問，釐清案件發生過程，訊後依傷害致死罪嫌移送。