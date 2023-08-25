前立委黃國昌位於新北市汐止區的住家後陽台被指控占用國有地，國有財產署日前發函，要求黃及周邊9戶住家於9月30日前騰空返還土地。有民眾發現，黃國昌今（25）日找來工人拆除違建，而黃的鄰居則抱怨「都是被他害的，要罰錢還要拆屋」。

黃國昌汐止住家有2筆約93平方公尺土地占用國有地，經國有財產署證實，已通知黃繳交使用補償金，並限期騰空返還土地。他曾親口承諾，「依法該怎麼處理，就怎麼處理，會積極面對，不會迴避。」

市議員張錦豪曾PO黃國昌住家2006年與2018年的空拍圖，「除了頂樓不一樣，後方增建物也不一樣，光是違建的面積就超過原本合法的1倍。」暗酸他「蓋好蓋滿」。

國有財產署22日註銷包含黃國昌10戶土地申租，23日再發函給所有承租人，要求下月30日前騰空返還土地。不只黃國昌住家，連周邊9戶鄰居住家，都得拆屋還地，鄰居不滿聲音陸續傳出。有民眾發現，黃國昌近日已找來工人，正拆除住家違建。

關於承租土地問題，環保局表示，依照規定，黃國昌的住家確實位於汐止康皓坑溪的取水口一定距離，依法要受到保護，不可有汙染水源的行為，但過去並未接獲檢舉陳情，也沒有被要求到該處稽查，無法證實黃的住家有汙染行為，黃的住家是否要拆除，還是要由主管機關國產署認定。

地政局說，8月4日有發文黃國昌，要求他須於30天內恢復合法使用，9月7日前若不拆除，將依違反區域計畫法與非都市土地使用管制規則處6萬元罰鍰，黃國昌當時陳述意見表示願拆除侵占國有地的違建，但不知道私有地與國有地的界址。

地政局16日會同黃國昌代理人與國有財產署代表確認界址，但因當日下大雨改為21日會勘，確認占用的範圍。