吳慷仁今（25）日出席外送平台foodpanda 11周年慶活動，這是傳出「後宮事件」後他首度公開面對媒體，對於這次的桃色風波，他不斷重複：「謹言慎行、順其自然！」

對於被影射將演藝圈當成後宮，吳慷仁笑說他的人生沒有這麼精彩，「我本來不當一回事，但似乎媒體朋友太『熱情』了。」他也透露女友邵雨薇不會因為這起傳聞，心生疙瘩。

看到媒體持續關心，吳慷仁語帶無奈地說：「本來無一物，何處惹塵埃。」強調未來會更加「謹言慎行」。對於放話者，吳慷仁那篇言論不像是一般女性會描述的口吻，還自嘲不如爆料內容那般幽默、浪漫，語帶玄機地說媒體可以自己找出放話者。

吳慷仁認為「山道猴子」的影片很有帶入感，但自己沒有意願接演真人版。（羅永銘攝）

新戲《有生之年》即將上檔，吳慷仁說：「這是我近幾年拍過最開心的戲 ，很不一樣的家庭劇。」表示每次林心如探班都會帶著豪華點心和便當犒賞劇組。至於有無信心主演的夯劇《模仿犯》角逐本屆金鐘獎最佳男主角獎？他笑說：「順其自然！」。聊到爆紅的「山道猴子」，吳慷仁表示對影片內容很有共鳴，但沒有意願接演真人版，打趣地說自己開車是「開帥不開快」，同時感慨許多人為了迎合主流價值觀迷失自我。

每次都被追問的婚姻大事，吳慷仁也笑回：「順其自然！」但透露珠寶品牌已經備好贊助，就等著他們發布喜訊。

話題拉回到代言的foodpanda，吳慷仁透露自己住在新店山上，經常靠外送解決民生問題，除了會給小費，在路上看到外送員也會打招呼致意，他說有時到朋友家或是招待朋友，全靠點外送解決，「有的人一開始很客氣說不餓，但打開foodpanda後就一直點。」今天的記者會上也播放了吳慷仁與RJ合拍的新廣告片，吳慷仁稱讚RJ非常敬業，合作愉快。