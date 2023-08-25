以「過勞」出名的日本再傳悲歌。兵庫縣神戶市一所醫院一名26歲住院醫師，今年5月不堪長期過勞負荷走上絕路。死者的母親日前表示，兒子因為長時間工作罹患憂鬱症而尋短，經勞動監督當局認定為工傷，已具賠償資格，然而院方並未制定具體防範對策，「輕視人命」。據悉這名醫師生前連續工作100天沒有休假，而且單月加班時數多達207小時。

綜合日本《每日新聞》、美國有線電視新聞網（CNN）報導，26歲的高島晨伍2020年4月起於神戶市東灘區「甲南醫療中心」擔任住院醫師，2022年4月起任消化內科專科醫師，家屬表示，高島生前必須在研習與培訓的同時看診，連續3個月沒有任何一天休假，同年5月17日下班回家後，他留下遺書、結束了自己的生命。

根據西宮勞動基準監督署於今年6月5日做出工傷認定內容顯示，高島生前最後一個月加班多達207小時，大幅超越精神障礙工傷認定標準。工傷認定結果指出，高島才剛成為專科醫師，就獲派類似於資深醫師份量的工作，必須撰寫報告或出席學會發表，工時極度漫長，據此判斷高島因而罹患憂鬱症導致自殺。

日本兵庫縣神戶市一名住院醫師過勞罹患憂鬱症走上絕路，經勞動當局認定為工傷。家屬日前出面淚訴院方輕視人命。

甲南醫療中心本月17日表示，「我們不知道他被迫過度工作，也從未強逼他出席會議發表報告」。院方還說，醫師常常會花時間自行從事研究，並根據各自的需求睡眠，醫師工作有高度自主性，無法精確判定工時。

高島的60歲母親18日在大阪召開記者會痛哭表示，兒子去世之前的那個月臉色很差，臥室到處是垃圾，兒子常說「很累」、「沒人幫我」，備感絕望，「我兒子說他想成為一個好醫生，醫院也許可以再找很多醫生遞補，但他是我無可替代的寶貝」。高島的哥哥則說，不論用何種角度看待弟弟的工時，加班200個鐘頭是「令人難以置信」的數字。

家屬更指控院方沒有採取具體措施防止如此情況重演，痛批院方「輕視人命」，希望兒子輕生的教訓能讓醫師工作條件獲得改善，以免再傳悲劇。

院方發言人21日接受CNN訪問時表示，「本院不認為此案為超時工作，此後不會針對此事置評」。

日本過勞問題嚴重，2013年一名跑政治線的31歲新聞記者去世，生前最後一個月加班長達159小時。2016年一項研究指出，日本在醫院工作的全職醫師逾4分之1每周工作60小時，5%每周工作90小時，2.3%每周工作100小時。

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