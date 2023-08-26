天王劉德華和影帝梁朝偉在合作港片《無間道》後，時隔20年終於再度合體，攜手演出新電影《金手指》，定檔今年12月30日，離播出還有數個月就話題不斷。其中劉德華與梁朝偉的演技最常拿來做比較，在各大金獎名單獲獎的大多也是梁朝偉，對此劉德華曾在節目中被問演技高低，他也罕見親吐真心話。

劉德華和梁朝偉合作堪稱經典中的經典，但兩大男神的演技實力同樣也是熱門話題，近日有影迷注意到過去在金馬獎或金像獎，梁朝偉拿下多座影帝，劉德華明明帥氣也有實力，不理解為何他像是陪襯的，演戲相關獎項並沒有梁朝偉拿得多。

劉德華與梁朝偉睽違20年再度合作電影《金手指》。（圖／龍祥提供）

不過，其實這個問題每段時間就會被拿來討論，劉德華曾在節目《魯豫有約》中聊到梁朝偉，當時就不諱言「特別羨慕梁朝偉的演技」，更大讚梁朝偉與周潤發都是天才型演員；劉德華還舉例說，只要聽到這部作品是梁朝偉主演，他心裡就會默認這部戲是好戲，更真心認為梁朝偉是演員，自己是偶像，起跑點不同。

儘管劉德華謙虛自己是偶像，不算是「專業演員」，但他也在許多大獎拿過最佳男主角，以《無間道：終極無間》、《桃姐》獲金馬獎影帝，及靠著《暗戰》、《阿虎》、《大隻佬》、《桃姐》拿金像獎影帝。