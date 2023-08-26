白俄羅斯官媒報導，總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）稍早表示，他前往阿拉伯聯合大公國時，深層的情報來源告知他，有人在策劃暗殺普瓦格納（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），他隨即傳喚駐阿聯的俄羅斯大使密電普丁以及俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）此事。出於不放心，所以盧卡申科還特別私訊問普里格津，是否有收到「什麼訊息」他隨即確認普丁有親自提醒他有人在策謀暗殺計劃。

⚡️The self-proclaimed President of Belarus, Alexander #Lukashenko, said he learnt in advance about the preparation of an assassination attempt on #Prigozhin.



Lukashenko claims that he passed the information to the #Kremlin and #Putin warned the #Wagner PMC founder. pic.twitter.com/7f2XE2M2wy — KyivPost (@KyivPost) August 25, 2023

據《白俄羅斯通訊社》（BelTA）25日，盧卡申科接受採訪表示：「上次我們飛往阿聯時，我從深層來源收到了一些非常重要的信息。關於企圖刺殺普里格津的計劃。我發出指示，2小時內他們找到了俄羅斯駐阿聯大使並把他傳喚給我。我將一份關於刺殺普里格津的加密電文交給了他，由他轉交給克里姆林宮的普丁和波特尼科夫。」

一段時間後，盧卡申科詢問他是否收到了這個信息。普里格津隨即回答，有，普丁有親自警告他說有人在策劃暗殺行動。

外媒指出，盧卡申科未能提供普里格津安全保證，對此他回答：「好吧，他們（西方媒體）畢竟必須寫點什麼。為了咬我和其他人。僅此而已。這是愚蠢的。」

盧卡申科表示，他們昨天（24）才聊過這個標題，當中有一半的人笑出來，另一半的人想：「盧卡申科與這有什麼關係？他如何確保普里格津在非洲的安全？普里格津是從非洲飛回來的。隨後他降落在莫斯科，前往聖彼得堡。我怎樣才能保證他的安全？這就是為什麼我不是你應該要求回答這些問題的人。而且，我們從來沒有進行過這樣的談話。關於確保別國領土的安全，」

他還強調 白俄羅斯方面在自己的領土上兌現了對瓦格納人員的所有承諾。甚至還不止於此。他補充道：「他們沒有任何抱怨。白俄KGB局長昨天按照我的指示把我的唯一的一道信息帶給他們：「我們（白俄）尊重普里格津和我達成的一切協議。」