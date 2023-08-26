日前，一名網友在臉書社團分享，一輛汽車停在超商外，但店家早已公告，該區域只供客人停車，但該車車主仍不甩規定照停，讓店家直接鎖車。原PO為店家聲援「人要自重啊！」

8月21日，原PO在臉書社團「記憶八德」貼出照片分享，照片中一台藍色的Nissan跨界休旅車停在超商門口，該店家在前方柱子上貼出公告，「汽機車車主不在店內，禁止停車」，而這輛藍車車主既不在車上、也不在店內，行為讓店家直接上處罰，不僅將車子鎖起來，還在窗戶玻璃上貼10張A4紙，寫道「車主不在店內逕行鎖車」。

原PO配文表示，「人要自重啊！公告貼的那麼明顯，一堆車主都視而不見，終於被鎖了吧」，留言區也許多網友力挺店家，「常常去買東西沒位子停」、「幹得好」、「承租土地店面要不要錢，將心比心一下！」也有人擔心店家會因此上法院，「沒寫要鎖車，居然鎖車，會不會被車主吉？」、「又是法盲行為，車主要領紅包了」。

對於私人土地遭他人亂停，可以用什麼辦法解決？根據李郁霆、蔡如媚律師分享，「因私人車位屬於私人財產，當停車位被霸佔時可以《民法》第184條，提出民事損害賠償。」律師表示，若是社區停車位，須將這些規定與罰則都明確、明顯出示在出入口，讓外人能清楚了解，在法律上才能成立民事契約關係，屆時罰款、上鎖就不會違法。不過上鎖也要小心，傷及車輛可能遭反控毀損，罰款也要符合比例原則，胡亂開價反而讓對方有機會主張效力無效。

更多 CTWANT 報導