台灣是全球前五大手工具製造大國，中彰投一帶聚集約七成的手工具業者，這個特殊的產業聚落，成為國際品牌的採購重鎮。

套筒、扳手、螺絲起子、鉗子……，這些在加工或維修產業必備的手持工具，撐起全球維修市場的運作。如今，台灣手工具產業已擺脫低價競爭，邁向高階領域，將不起眼的產品做到不簡單！

「工欲善其事，必先利其器。」沿著台74線快速道路台中路段，馬蹄型公路四周，聚集了台灣多數手工具廠商，車行一個多小時，就可以找齊12大類的手工具，這也是產業群聚的採購優勢。

歐美盛行DIY，台灣手工具製品也以外銷為主。經濟部工業局統計，台灣手工具業者約有2,400家、近5萬名員工，從加工到成品，包括模具、熱處理、鍛造、電鍍、組裝等，上、中、下游供應鏈完整，又有中鋼等提供穩定的鋼材，每年可創造逾新台幣1,300億元產值。

目前國際大廠供應的手工具產品，逾半數是台灣製造，例如全球工業用鐵皮剪刀，有35%出自台灣皇盈企業股份有限公司；義成工廠股份有限公司年產超過3,500萬支螺絲起子，擁有逾150項專利產品，是美國螺絲起子的代工龍頭。伯鑫工具股份有限公司與程岱有限公司，分別專精在製造活動扳手及專業汽車修護工具，產品行銷逾50個國家，讓世界看見MIT。

吳傳福及趙秀月是夫妻檔，也是事業上的最佳拍檔，讓伯鑫（Proxene）走過「跑三點半」的草創期，如今成為上市櫃大廠。（圖／台灣光華提供）

伯鑫活動扳手，全球市占率逾2成

伯鑫（Proxene）專精製造「手工具王」之稱的活動扳手，小至家用DIY，專業級的水電、汽車修理保養之用，大至建築、礦工業，甚至是飛機維修、船舶領域的工業級產品皆有之，幾乎每四名專業人士，就有一人使用伯鑫的產品，其工業級活動扳手的全球市占率超過20%。

我們從大馬路轉進八米巷，來到伯鑫剛啟用的新廠房，今（2023）年廠內開闢第二條智慧自動化生產線，堆高機與自動倉儲來回地運送、堆放成品，相當忙碌。伯鑫創辦人兼總經理吳傳福說，會投入製造活動扳手，是因「想挑戰以前沒人能很順利生產的大項目」。

越戰期間美軍駐台，台灣手工具業因軍需各式五金零件而蓬勃發展，當時吳傳福投資不順，友人建議他製造活動扳手，因為這一塊「沒有人做成功」，吳傳福覺得很有挑戰，於是購買日本製的活動扳手拆解研究，摸索製作技術，最後得出扳手不易成功的原因。

原來，活動扳手的外型是異型幾何圖形的組合，技術上是軸、孔配合，每支的角度與精度皆需完美搭配，「製作一支不難，但要做上百支、上千支，又要有互換性，就有困難。」吳傳福說。

早期手工具業者多為夫妻檔創業，伯鑫亦是。為了要成功製造活動扳手，伯鑫剛成立時「都在研發」。吳妻、現為伯鑫董事長的趙秀月說起草創時的艱辛，先在製鞋廠身兼二職賺兩份薪，包辦伯鑫與家用開支……，她回憶為伯鑫「跑三點半」、感冒時沒錢買藥的窘況，仍覺得「很恐怖」。吳傳福在旁心疼地說：「內心到現在還是很有感，若沒有太太，公司無法運作。」

「這個產品很奇怪，如果注重細節，就會做得比較順，不良率低才會賺錢。」站穩腳步後，伯鑫開始到國外參展，蒐集產業訊息，吳傳福說，當時國外廠商不看好台製產品，他暗誓：「我要讓全世界知道，台灣有廠商可以做出非常好的產品！」

伯鑫的活動扳手在全球市占率超過20%，幾乎每四名專業人士，就有一人使用其製造的產品。（圖／台灣光華提供）

水電師傅口袋皆有一把

於是他專注於研發，帶領團隊陸續設計4英吋到24英吋長度的活動扳手，1998年設計出符合人體工學的FP系列，並首度榮獲台灣精品獎，此後研發多款棘輪活動扳手，也獲得德國紅點設計獎、IF設計大獎、台灣金點設計獎等殊榮，產品銷往52個國家，成功從OEM轉型為ODM，「很多水電師傅的口袋裡，可能都有一支伯鑫的產品。」

常言商場如戰場，吳傳福卻常將同行當成夥伴，曾有歐洲的知名同行要向他採購活動扳手的關鍵零件——蝸桿（Worm），他非但沒拒絕，還提供建言，如今成為商場好友。

過去歐美及日本國家開發的數位型棘輪扳手，扳轉軸心皆固定在套筒中心，扭矩值較容易校正控制，伯鑫研發的數位型活動扳手，適用於大中小尺寸的螺帽，至今仍是全球公認精度最高的扳手，開口在任何位置皆可保持在千分之五以內的設計公差。

從「跑三點半」到上市櫃

吳傳福說，手工具是國防工業的一環，再怎麼重要的產業，製造、維修也少不了它們參與。但早期的手工具業真的傳產到不行，2013年他當選台灣手工具工業同業公會理事長後，倡議產業結構升級及產品創新，卸任後伯鑫在政府的輔導下導入智慧生產，工件標準化，還引進機械手臂，產品的精確度更穩定，自製率高達九成。舉辦成果展時，吳傳福號召同業前來觀摩，「我希望『共好』，國外買主來台灣，不是找我也可以找他，訂單都留在台灣！」

40年來，吳傳福以「精業、創新、超值」的經營哲學，帶領伯鑫成為全球前三大工業級活動扳手廠，申請專利近300件，產品銷售逾50個國家，客戶包括美國三大手工具品牌史丹利百得（Stanley Black & Decker）、史耐寶（Snap-on）、美沃奇（Milwaukee）等。

新冠肺炎疫情爆發前，伯鑫通過經濟部工業局推動的「水五金及手工具產業升級計畫」，獲補助建置智慧自動化生產線，使得產能不受疫情影響，去年八月登錄興櫃，是台灣前五家上市櫃的手工具業者之一。

從「跑三點半」到市值23億元的上市櫃手工具企業，吳傳福讓世界看見台灣也能將不起眼的手工具製成精品。飲水思源的他特別強調：「要感謝經濟部與工業局長官支持產業升級」，讓手工具擺脫傳統黑手的刻板印象，成為尖端的智慧製造產業。如今二代接班，他更期許公司在專業的公司治理制度之下，邁向永續經營。

程岱，「不擺展」的行銷模式

1978年成立的程岱（Cosda）也座落台中手工具聚落，是台灣領先的特殊汽車修護手工具專業製造商，生產的避震器彈簧拆卸組、水箱測漏組、剎車油機等高階產品，95%以上外銷歐美。

第二代接班後，重視網路行銷及B2B電子商務，讓資本額6,000萬元，員工65人的公司，生產逾260個品項、擁56項取得專利，年營業額年年創新高，知名的德國汽車大廠BMW、美國電動車大廠特斯拉、史耐寶、史丹利百得等，都是程岱的客戶。

「我們不參展，將省下的經費投入網路行銷。」程岱副總劉明芬道出在傳統產業中的獨特經營模式：透過網站搜尋引擎優化（SEO）及電商蒐集的大數據做決策，分析市場趨勢，開發潛在客戶，因此獲得金屬工業研究中心頒發數位轉型營運卓越獎，今年還榮獲跨境電商達人獎及網路人氣獎。

回顧45年前，劉明芬的父親劉來誠創立程岱企業社，曾在機器設備廠擔任品管，後來創業代工腳踏車零件、電子零件，2001年開始專注於代工汽修工具，因有紮實的機械底子及繪圖能力，他研發的水箱測漏工具，還獲得台灣發明專利，讓他更有自信建立製造商品牌，短短五年，程岱就從OEM升級為ODM。

主修財金的劉明芬，2006年學成後進廠接班，八年後與弟弟劉釗旻接下家業，劉明芬負責經管與財務，劉釗旻負責業務與研發，兩人側重網路，加強短影片及電子郵件行銷（EDM），並且定期訪談客戶，重視客戶感受。2020年優化SEO，並加入B2B電商平台，銷售版圖也從歐美20個國家，擴增至伊拉克、賽普勒斯、千里達及托巴哥到多明尼加共和國等68個國家，成為專業汽修手工具的中堅企業。

二代接班的劉明芬負責經營與管理，並偏重數位行銷，利用大數據做決策。（圖／台灣光華提供）

賣產品也賣「系統」

「我們不只賣產品，其實是賣系統。」劉明芬分享程岱立足汽修工具市場的關鍵成功因素。她以更換機油為例，研發鬆開洩油閥螺絲的扳手，並創新加入耐熱磁鐵，可吸住鬆脫的螺絲，技師可避免手部碰觸機油，這款產品相當受日本技師喜愛。又如汽車油底殼螺絲，用久了出現滑牙或崩牙而產生漏油，程岱就設計一系列的牙攻、螺絲及銅片，套入螺帽後鎖進孔洞，就不再鬆脫及漏油；將系列產品做成包套組合，「這就是系統的概念。」

產品設計也「換位思考」，客製符合市場需求的產品。例如，依使用者體型設計不同長短、大小的扳手柄；設計固定式的換機油用漏斗，技師將之定置後免手扶，倒入機油後還可同步處理其他工項，對於以時計費的國家而言，省時又省力。

創新與研發，更是企業領先市場的關鍵因素。程岱與化學廠、橡膠廠合作，研發出軟性又不會硬化的核心橡膠材質，用來製作膠錘，安裝、敲擊汽車防水膠條時不傷車門，拿來敲雞蛋也不會破，劉明芬很自豪地說：「跨領域的設計很難模仿。」此款膠錘已獲專利，並攻進歐美市場。

「測試別人之前先測試自己。」程岱製造專業的汽車測試、維修保養工具，自家產品的品管檢驗就更嚴格。（圖／台灣光華提供）

Do something different.

掌握趨勢，才不被市場淘汰。在燃油車市場，水箱及剎車系統是程岱的強項，但電動車時代來臨，電動馬達與電池組取代了引擎，程岱未雨綢繆，已蒐集現今熱門的電動車款，研究其所需的汽修手工具。十年前無線產品走紅，程岱就著手研發無線的電動刹車油機，用於道路救援相當便利。

這些研發與創意皆來自群體的腦力激盪。劉明芬說，她採用企業內訓或包班的教育訓練方式，務求員工同步成長，用於創新。由於勞動人力短缺，她也大膽招募願意在台工作的新南向僑外生，提高留任率，馬來西亞籍員工沈志超說，除了女友是台灣人「愛相隨」，公司不斷前進是吸引他留台工作的原因。

「我們永遠想做something different，雖然一直動腦，很累，但是比較好玩。」劉明芬說，程岱雖小，但產品推出後很快就被模仿，可見在業界具領先地位。她有信心打造一支「沒有最好，只有更好」的黃金團隊，甚至，「我覺得我們這些產業組成手工具國家隊，其實都蠻強的。」

從講求功能，到講究外觀，近年台灣手工具產品逐步邁向工業精品等級，「先是用了很順手、省時又省力，再來是愛不釋手，最後是用完還要擦一擦掛起來欣賞，我們希望做到這樣。」身兼台灣手工具同業公會榮譽理事長的吳傳福這麼說。

將不起眼的產品做到不簡單，是這群手工具業者的共識，也是MIT的趨勢與雄心。

本文作者：台灣光華雜誌

(本文摘自《台灣光華2023.08》)