大陸女星毛曉彤憑藉甜美外型與精湛演技，深受劇迷喜愛，不論是《神鵰俠侶》中鬼靈精怪的郭芙，還是《後宮甄嬛傳》命運多舛的「瑛貴人」都讓她獲得不少關注，2020年演出《三十而已》更讓她再度翻紅；不過看似演藝事業順利的她，童年時期曾遭重男輕女的父親丟到垃圾桶，且在小有名氣後，父親竟到節目上指控她棄養，更索討5000萬人民幣（約新台幣2.1億元）賠償。

毛曉彤憑《后宮甄嬛傳》「瑛貴人」走紅。（圖／毛曉彤微博）

據悉，毛曉彤的父親有酗酒、吸毒及賭博的壞習慣，且在發現妻子生下的孩子是女嬰時，居然趁大家熟睡時，將當時不到毛曉彤丟到垃圾痛自生自滅，心急如焚的毛曉彤媽媽翻遍每個垃圾桶，才終於將女兒找回，至此毛曉彤便與媽媽、奶奶相依為命。

然而，相當爭氣的她，17歲就考上戲劇學院，出眾的外表與演技讓她獲得不少機會，但這時父親卻突然上節目指控她棄養，除要求自己的待遇要跟毛曉彤母親一樣，更另外索討5000萬人民幣（約新台幣2.1億元），否則要到劇組鬧事，把毛曉彤毀了，更嗆「咱們一起下地獄吧」。

毛曉彤父親曾上節目指控遭棄養。（圖／擷取自微博）

對此，毛曉彤當時未多做回應，因此輿論一面倒罵她是不孝女，直到大眾得知她父親的惡行後，才回給她清白，也相當心疼她的遭遇，之後她受訪時曾被問及此事，她僅表示「樂觀生活、樂觀工作」圈了不少粉絲。

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