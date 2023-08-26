周冬雨2010年以張藝謀導演的《山楂樹之戀》女主角「靜秋」，成為新一代的「謀女郎」，但她一度被困在清純、天真無害的少女形象，還被吐槽「最差謀女郎」，周冬雨積極轉型，挑戰多變的角色，成功在2016年以《七月與安生》和同片的馬思純一同拿下金馬影后，2020年以《少年的你》獲得第39屆香港電影金像獎、第33屆中國電影金雞獎及第35屆大眾電影百花獎最佳女主角，年僅28歲就成為華語電影屆最年輕的「三金影后」，不過周冬雨看「影后」頭銜相當輕鬆，表示：「不管別人怎麼稱呼我，我只是一個演員」。

周冬雨18歲就以清純形象獲得張藝謀賞識，演《山楂樹之戀》的女主角「靜秋」，該片票房不只刷新文藝片紀錄，周冬雨因此一炮而紅，成為新一代的謀女郎，星路大開的她，接連演出《宮鎖沉香》、《同桌的妳》、《少年班》等電影，但周冬雨仍因「靜秋」形象鮮明，局限在清純、天真無害的少女形象，甚至被吐槽是「最差謀女郎」。

周冬雨2011年來台宣傳《山楂樹之戀》。（圖／本報系資料照片）

她為此積極精進演技、尋求事業突破，在電影《心花路放》顛覆以往清純形象，飾演「殺馬特」髮廊妹，在《少年班》詮釋高冷天才少女、《奔愛》的叛逆女孩，並在2016年以《七月與安生》飾演叛逆早熟、敢愛敢恨的「安生」，和同片的馬思純一同拿下金馬影后，雙姝還創下史上首次以同片獲得「影后雙蛋黃」。

周冬雨（圖右）、馬思純以《七月與安生》一同拿下第53屆金馬影后。（圖／本報系資料照片）

周冬雨一路從謀女郎到金馬影后，她拿出金馬影后等級的演出，2019年在《少年的你》飾演柔弱寡言的陳念，在片中平頭裝造型先聲奪人，周冬雨也以此獲得第39屆香港電影金像獎、第33屆中國電影金雞獎及第35屆大眾電影百花獎最佳女主角，周冬雨不只是首位集滿「三金」的90後女演員（金馬、金像、金雞），也成為華語影壇最年輕的三金影后。

周冬雨以「謀女郎」出道，28歲就當三金影后，不過周冬雨看「影后」頭銜相當輕鬆，她接受《中國電影報導》專訪表示：「我覺得沒有什麼壓力，就是別把自己當回事，不管別人怎麼稱呼我，我只是一個演員，只要是喜歡的角色、劇本，我都願意去嘗試」。