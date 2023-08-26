香港明星夫妻檔梁朝偉與劉嘉玲攜手走過數個年頭，從相識開始至今已超過30年，堪稱神仙眷侶。不過，梁朝偉除了跟劉嘉玲之外，曾與張曼玉傳出緋聞，但是最後兩個人還是未能走到一起，對此「現任」劉嘉玲曾上節目一句話道破「真正原因」。

1984年梁朝偉21歲初遇19歲新任港姐張曼玉，他們合拍了青春無敵的《新紮師兄》傳出緋聞。1996年又合作拍了王家衛執導的《花樣年華》，該片拍攝週期長達15個月，兩人在這段時間培養出默契與感情。後來，梁朝偉在坎城影展左牽張曼玉、右牽女友劉嘉玲，更曾被記者直擊張曼玉把頭輕輕靠在梁朝偉的肩膀上睡著了。

梁朝偉曾被問到，「如果時光可以倒流，你最想回到什麼時候？」梁朝偉不假思索就脫口：「拍《花樣年華》的那時候。」，張曼玉也曾說她和梁朝偉拍戲很合拍，兩人都是不用準備就可以直接進入狀態。

梁朝偉當年奪得坎城影帝，身旁有著劉嘉玲(左)與張曼玉。(中時資料照片)

但是，梁朝偉卻在2008年選擇和劉嘉玲結婚，令外界相當好奇為何沒有走到最後，劉嘉玲曾上節目說：「他們的性格真的是不合適」，據悉梁朝偉和張曼玉都是沉靜內斂的人，而劉嘉玲就比較外向，正好和梁朝偉形成性格上的互補，就連張曼玉自己都說自己和梁朝偉只是好朋友而已。